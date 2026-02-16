Los hospitales de Algeciras, Puerto Real y La Línea refuerzan las colectas de sangre mensuales en la provincia de Cádiz

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Cádiz, Eva Pajares, en una reunión con la nueva responsable del Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz, Raquel Saldaña. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Los hospitales de Algeciras, Puerto Real y La Línea de la Concepción han reforzado las colectas de sangre mensuales en la provincia de Cádiz, sumándose así a los dos puntos fijos de donación de los hospitales universitarios Puerta del Mar de Cádiz y de Jerez y a los tres equipos móviles de colectas.

En concreto, y de acuerdo con los tres hospitales universitarios, éstos serán puntos fijos discontinuos de colectas de sangre, en el caso del Punta Europa el primer y tercer miércoles del mes por la mañana, en La Línea el último lunes del mes mañana y tarde, y en Puerto Real los segundos martes de cada mes por la mañana, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en Cádiz, Eva Pajares, ha mantenido una reunión con la nueva responsable del Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz, Raquel Saldaña, quien le ha trasladado sus líneas de actuación a corto, medio y largo plazo.

Hasta su incorporación al CTTC el pasado noviembre, Saldaña ha desarrollado su actividad como hematóloga en el Hospital Universitario de Jerez, por lo que, además del ámbito de la donación de sangre, busca dar un impulso al centro en lo que respecta a la terapia celular.

En el encuentro, ha trasladado a la delegada el recuerdo reciente de "la extraordinaria ola de solidaridad y generosidad" que demostró la población tras el trágico accidente ferroviario en Aldamuz (Córdoba), donde en los tres días posteriores al suceso se recogieron en la provincia de Cádiz "más de 1.000 bolsas de sangre", que por jornada supuso "el triple de la media habitual".

No obstante, al ser la sangre un recurso "imprescindible", se necesita todos los días, "no sólo en situaciones excepcionales". De hecho, la sucesión de temporales en la provincia ha supuesto una merma en las reservas, ya que muchas de las colectas itinerantes por municipios gaditanos han tenido que suspenderse.

Así, desde el CTTC de la provincia quieren seguir trabajando para animar a la población a seguir donando de forma regular y escalonada a lo largo de todo el año, para mantener unas reservas adecuadas que permitan responder ante cualquier emergencia y asegurar la actividad asistencial diaria de todos los hospitales de la provincia.

Eva Pajares ha mostrado su "total disponibilidad" a colaborar en cualquier iniciativa de visibilidad y promoción de la donación de sangre, en las que la nueva responsable provincial del CTTC ya está trabajando, orientada principalmente a los jóvenes, "poniendo de moda ser donante y que aquellos que cumplan 18 años lo hagan con la mentalidad de que ya pueden empezar a salvar vidas".

La delegada territorial ha emplazado a Raquel Saldaña a próximas reuniones para concretar diversas acciones. Se trata, ha explicado, de "colaborar activamente" con el CTTC para "apoyarlos en su importante labor, tanto desde un punto de vista de difusión de sus iniciativas, como de llamamientos a la ciudadanía, o de gestión de espacios y de acciones promoción".

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en el apartado 'Donar Sangre'. Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

El CTTC ha recordado que este acto no supone ningún riesgo para la salud y que gracias a una donación se puede mejorar y salvar la vida de hasta tres personas.

Los requisitos para poder donar sangre son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.