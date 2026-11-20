Balneario de la Palma en Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), organismo dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, ha adjudicado a la empresa Modo Caste S.L. el contrato para la ejecución de las obras de reparación de elementos estructurales del Balneario de la Palma y el Real en Cádiz, sede del Centro de Arqueología Subacuática (CAS). Esta actuación, con un plazo de ejecución de seis meses, tiene un coste de 358.886 euros, IVA incluido.

Según ha explicado la Consejería de Cultura en una nota, las obras se centrarán en la reparación estructural de elementos de hormigón armado, la restauración de fachadas y la pintura de protección en fachadas y cuerpo central. Con ello quedan incluidas reparaciones en los elementos que no pudieron ser intervenidas en la obra de emergencia de 2024.

Así, según ha apuntado, se protegerá la estructura ante la entrada de humedad y sales del ambiente marino y se evitarán nuevas oxidaciones de armaduras, prolongando la vida útil de la estructura del Balneario. La intervención es consecuencia de la altísima exposición al ambiente marino que es consustancial a su singular localización en la playa de la Caleta.

La Consejería de Cultura ha recordado que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico desarrolla un triple programa de intervenciones en el Centro de Arqueología Subacuática del Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real en Cádiz que, además de la reparación estructural de su sede, contempla la mejora de su eficiencia energética y la dotación de nuevos medios para la investigación.

La actuación de emergencia en 2024 tuvo como objetivo garantizar la estabilidad de los elementos estructurales y cornisas exteriores del inmueble, con el objetivo de mitigar las afecciones que ponían en riesgo su integridad y prevenir daños a terceros por desprendimientos fortuitos de los revestimientos del edificio.

Posteriormente, en 2026 el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico reforzó su capacidad operativa mediante la adquisición de nuevos medios terrestres y marítimos. En concreto, se adquirió una furgoneta destinada a laboratorio móvil de campo y una embarcación semirrígida equipada para la investigación arqueológica. Una dotación que va a incrementar la seguridad y eficacia de las investigaciones que el organismo realiza sobre el patrimonio arqueológico subacuático andaluz, mejorando su capacidad de respuesta ante hallazgos, situaciones de riesgo o necesidades urgentes de inspección, según ha indicado.

La Consejería ha señalado que estas dos adquisiciones se enmarcan en la inversión global científico-técnica para el desarrollo de la labor en patrimonio subacuático del CAS, actualmente en ejecución, cofinanciado con fondos Feder obtenidos a través de convocatoria competitiva de ayudas en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

Asimismo, el plan de mejora de la eficiencia energética del edificio gaditano, financiado con fondos Feder, está dirigido a reducir el consumo energético y la huella de carbono y aumentar la capacidad de control ambiental de las instalaciones, principalmente mediante la reparación de envolventes y la sustitución del sistema de climatización por control inteligente. La intervención tiene una duración de dos años y nueve meses.

Finalmente, ha recordado que sobre este plan de intervenciones, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ya avanzó que el Balneario de la Palma, que acoge desde hace más de 25 años la actividad del Centro de Arqueología Subacuática, "va a ver sustancialmente modernizadas sus instalaciones, además de su dotación de medios científicos y técnicos, contribuyendo así a incrementar su capacidad de investigación y salvaguarda del patrimonio subacuático andaluz".