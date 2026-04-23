Inibica de Cádiz participa en la organización de una conferencia anual sobre transferencia de conocimiento en Bucarest

Archivo - Julio Ríos , gerente del Inibica con varios profesionales del Instituto de Investigación. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica) forma parte del comité organizador de la Conferencia Anual de la Association of Science and Technology Transfer Professionals (ASTP), que se celebrará el próximo mes de mayo en Bucarest y que aborda la transferencia de conocimiento.

La participación del instituto gaditano en la organización de este encuentro se produce por segundo año consecutivo a través de su gerente, Julio Ríos de la Rosa, quien colabora en la coordinación de varios de los ejes temáticos del programa, como ha detallado la Junta en una nota.

Bajo el lema 'Hot Topics & Cool Solutions' (Grandes desafíos, soluciones brillantes), la conferencia reunirá a más de 350 asistentes procedentes de cerca de 200 instituciones de unos 50 países, con la participación de expertos internacionales en el ámbito de la transferencia de conocimiento y la innovación.

El programa aborda distintas cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de los resultados de investigación, incluyendo el uso de espacios de datos europeos, la colaboración con el sector empresarial o las diferentes vías de transferencia, como la licencia de tecnología o la creación de iniciativas empresariales basadas en el conocimiento generado en los centros de investigación.

Asimismo, la agenda incluye la participación de entidades vinculadas al sistema de investigación en salud, como la Fundación Progreso y Salud en sesiones centradas en el impacto clínico de la investigación.

Este encuentro está dirigido a universidades, centros de investigación, institutos de investigación sanitaria, empresas emergentes y profesionales vinculados a la gestión de la innovación.