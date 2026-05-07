Iniciados los trabajos de emergencia tras las borrascas en vías pecuarias de Alcalá del Valle (Cádiz)

El delegado de Sostenibilidad, Óscar Curtido, con el alcalde de Alcalá del Valle, en una de las vías pecuarias - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALCALÁ DEL VALLE (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha señalado que el municipio de Alcalá del Valle (Cádiz) acoge trabajos de emergencia que se desarrollan en el marco del Plan Andalucía Actúa en vías pecuarias afectadas por el tren de borrascas. Así, según ha explicado, ya se han iniciado estas tareas en el Cordel de Osuna a Ronda y posteriormente se acometerán en la Cañada Real de Málaga en este término municipal de la Sierra de Cádiz.

En una nota, ha indicado que el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona donde se ejecutan estos trabajos en vías pecuarias dañadas por el enjambre de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero, acompañado por el alcalde, Rafael Aguilera, y técnicos de ambas administraciones.

La actuación de emergencia en el Cordel de Osuna a Ronda incluye la rehabilitación del paso, la reconstrucción del firme en los tramos deslizados y hundidos, así como del ancho del camino hacia el norte, provocado por deslizamientos, según ha explicado la Junta, que ha señalado que también contempla la adecuación de cunetas para evitar acumulaciones de agua, arreglos por erosión y, finalmente, la sustentación con escollera para favorecer la contención.

Asimismo, las tareas destinadas a la Cañada Real de Málaga en este término municipal alcalareño conllevarán la reparación del firme y arreglar cárcavas y cunetas, entre otras labores.

Curtido ha señalado que "son dos enclaves muy afectados donde era necesario intervenir para recuperar la seguridad y la funcionalidad de estas vías". Asimismo, ha indicado que "durante las últimas semanas los técnicos han analizado, sobre el terreno, los daños producidos para definir las actuaciones más urgentes y prioritarias".

Además, el delegado ha indicado que se acometen "trabajos de recuperación en el territorio rural, en equipamientos de uso público, caminos forestales y vías pecuarias, especialmente en una comarca como la Sierra, que ha sufrido de manera muy importante las consecuencias de los temporales".

Finalmente, la Junta ha indicado que el coste aproximado de las actuaciones de emergencia en las vías pecuarias de Alcalá del Valle es de 300.000 euros.