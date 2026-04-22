Iniciados los trabajos de emergencia en cauces del Guadalete en Villamartín y Puerto Serrano (Cádiz)

Mercedes Colombo en las obras de emergencia en cauces del Guadalete. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VILLAMARTÍN (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha realizado una visita a Villamartín, en compañía del delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, y de la alcaldesa, Susana Toro, para conocer los trabajos de emergencia que han comenzado en cauces del río Guadalete en este término municipal, para la restitución de daños en el dominio público hidráulico derivados del fenómeno catastrófico del tren de borrascas.

Según ha indicado la Junta en una nota, Mercedes Colombo ha puesto de relieve la necesidad de desarrollar estos trabajos en éste y otros municipios de la Sierra de Cádiz y de la provincia, para atender a la población y a las localidades afectadas, "y al sector primario, que es esencial en esta tierra". Asimismo, ha destacado la labor del equipo técnico y la colaboración institucional para poder acometer estos trabajos.

Los técnicos encargados de realizar estos trabajos se han referido a actuaciones en los términos municipales de Villamartín y Puerto Serrano y, en concreto, a lugares donde la fuerza del agua ha causado que cauces se hayan desbordado socavando orillas y elementos de paso como el puente de Toleta, provocando daños en cultivos y arrancando árboles, causando erosiones e incluso nuevos trazados del cauce por el paso extraordinario del agua en el enjambre de borrascas.

Según ha explicado el equipo técnico durante la visita, estos trabajos se realizan para restablecer la capacidad hidráulica de los ríos y arroyos afectados por las intensas precipitaciones de los últimos meses, así como para reparar infraestructuras dañadas y reducir posibles riesgos, priorizando la protección de los núcleos de población y de las infraestructuras.

Este tipo de trabajos contempla actuaciones relativas a saneamiento hidrológicoambiental de residuos arrastrados y depositados en el dominio público hidráulico, así como labores relacionadas con el manejo de los recursos naturales del sistema fluvial (tala, poda y desbroce, entre otras medidas).

Además, también está previsto incidir en la recuperación de la sección hidráulica del cauce y el mantenimiento de su funcionalidad a través, por ejemplo, de la restauración, reposición y estabilización de infraestructuras que sirven de defensa. En este tipo de actuaciones también se aplica la economía circular para valorizar las tierras generadas en la limpieza de estos cauces.

Por otra parte, en el transcurso de esta visita técnica se ha informado a la población de Villamartín que ya ha comenzado el asfaltado de parte del ramal de salida hacia Arcos de la Frontera en la carretera A-384, en el kilómetro 19, según se había solicitado desde el Ayuntamiento del municipio.