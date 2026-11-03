Jerez y Cádiz acogen iniciativas científicas y de sensibilización sobre el cáncer

Archivo - Entrada del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ciudades gaditanas de Jerez de la Frontera y Cádiz han acogido distintas iniciativas relacionadas con el cáncer, dirigidas tanto a profesionales sanitarios como a la ciudadanía, y organizadas por profesionales de los hospitales de ambas localidades, pertenecientes al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Las jornadas 'Novedades en Cáncer 2026' en Jerez han contado con 130 profesionales inscritos, mientras que en Cádiz se celebraron actos con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama centrados en la prevención, la atención integral y la experiencia de las pacientes, ha indicado la Junta en una nota.

Estas jornadas han sido organizadas por la Asociación Xerezana de Investigación Oncológica (AXIO) con la colaboración del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Jerez y han reunido a especialistas de distintos hospitales españoles para analizar las novedades en el diagnóstico y abordaje de diferentes tipos de tumores.

El programa científico se ha distribuido en cinco mesas dedicadas a los tumores genitourinarios y ginecológicos, torácicos, digestivos, de mama, del sistema nervioso central y de cabeza y cuello. Las sesiones han abordado los avances en los tratamientos perioperatorios y de la enfermedad metastásica, la inmunoterapia, las terapias dirigidas y las nuevas combinaciones terapéuticas, así como su aplicación en la práctica clínica y la personalización de los tratamientos.

Entre los temas previstos han figurado las novedades en los tumores de vejiga, próstata y riñón, las nuevas estrategias terapéuticas en cáncer de pulmón, los avances en tumores digestivos y las nuevas opciones terapéuticas en cáncer de mama.

El programa ha incluido también el espacio 'Aprendiendo de los expertos', con intervenciones sobre modelización matemática en tumores sólidos y personalización de los tratamientos, además de una sesión dedicada a la experiencia profesional en oncología.

Por su parte, el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha celebrado una jornada organizada por su Unidad de Patología Mamaria con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama.

La iniciativa ha estado dirigida a concienciar sobre esta enfermedad, promover la prevención y los hábitos de vida saludables y visibilizar las necesidades de las mujeres afectadas y sus familias.

La programación ha incluido puestos informativos frente a la Fundación Municipal de la Mujer en la plaza del Palillero, y la XVIII Mesa Redonda del Día Mundial del Cáncer de Mama, celebrada en la Casa de la Juventud de Cádiz.

El encuentro ha abordado dos ámbitos: el proceso asistencial, desde el cribado hasta el seguimiento clínico, y la experiencia de las pacientes, con especial atención al apoyo social y la atención integral durante la enfermedad.