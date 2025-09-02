José Ángel Aparicio es nombrado nuevo delegado territorial de Desarrollo Educativo, FP y Universidad de Cádiz

José Ángel Aparicio en el pleno en el que deja su cargo como delegado de Desarrollo Educativo en el Ayuntamiento de Jerez, por su nombramiento como delegado territorial de Educación en Cádiz de la Junta, junto a la alcaldesa, María José García-Pelayo - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes el nombramiento de José Ángel Aparicio Hormigo como nuevo delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en la provincia de Cádiz en sustitución de la anterior delegada territorial, Isabel Paredes.

Aparicio asume el cargo como delegado territorial tras su paso por el Gobierno local en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) donde hasta ahora era concejal de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidades y Deporte.

Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1969, Aparicio es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y funcionario de carrera del Cuerpo de Profesorado de Educación Secundaria desde 2005, ha informado la Junta en una nota.

Su trayectoria profesional ha estado ligada a la enseñanza y principalmente al Instituto de Educación Secundaria Padre Luis Coloma de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde ha ocupado los cargos de jefe de estudios (2010-2017) y de director del centro (2017-2023).

También ha sido miembro del Consejo Escolar de Andalucía por el grupo de directores y directoras de centros públicos y miembro de la comisión permanente de dicho organismo (2021-2022).

Además, ha sido profesor asociado de la Universidad de Cádiz en los departamentos de Economía General y Economía de la Empresa entre los años 2007 y 2011.