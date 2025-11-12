Jóvenes de Paterna (Cádiz) aprenden sobre la importancia de una conducción responsable durante una jornada formativa

Estudiantes de un instituto de Paterna de Rivera en una jornada formativa sobre conducción responsable. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

Estudiantes de un instituto de Paterna de Rivera, en la provincia de Cádiz, han asistido este miércoles a la jornada formativa 'Conduce tu futuro', una acción de sensibilización que busca despertar conciencia sobre los riesgos de una conducción imprudente y la importancia de tomar decisiones seguras al volante.

La campaña está desarrollada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica y el Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía (PIAAC), ha indicado la Junta en una nota.

La iniciativa se desarrolla entre el 5 y el 14 de noviembre en centros educativos de las ocho provincias y reúne a estudiantes de Secundaria y Bachillerato, siendo Paterna el lugar elegido para la provincia de Cádiz.

En concreto, esta jornada se ha celebrado en el recinto ferial, donde se ha ubicado el circuito interactivo con cuatro estaciones. A través de ella, los participantes pueden conocer las causas más frecuentes de los accidentes, observar cómo actúan los equipos de emergencia, aprender maniobras básicas de asistencia y comprender las consecuencias físicas y emocionales que pueden derivarse de un siniestro. El evento culmina con el testimonio de una persona con lesión medular, víctima de un accidente de tráfico, que comparte su experiencia vital con los jóvenes para transmitir un mensaje directo y real sobre la prevención y la responsabilidad.

En esta actividad colaboran enfermeras referentes de centros educativos (ERCE), profesionales del 061, bomberos, policías locales y médicos especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, que muestran el proceso completo de atención tras un accidente.

A la jornada han acudido el alcalde de Paterna, Andrés Clavijo, la delegada territorial de Sanidad en Cádiz, Eva Pajares, y el delegado territorial de Desarrollo educativo, José Ángel Aparicio.

Eva Pajares ha destacado que "es fundamental que los jóvenes comprendan que cada decisión al volante tiene consecuencias", apuntando que "respetar las normas de seguridad vial y conducir de manera responsable no sólo salva vidas, también ayuda a construir el futuro".

Por su parte, el delegado territorial de Desarrollo Educativo en la provincia ha señalado que el objetivo desde su Delegación Territorial es que "interioricen la importancia de la prevención, desarrollen empatía y responsabilidad, y lleven estos aprendizajes más allá del aula, compartiéndolos con sus familias y su entorno".

"Cada acción preventiva que promovemos puede salvar vidas y construir un futuro más seguro para todos", ha manifestado.

Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, en su Informe 2024, los accidentes de tráfico continúan siendo la principal causa de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años. El pasado año fallecieron en España 244 jóvenes menores de 30 años y más de 1.000 resultaron heridos graves. En Andalucía, el 31% de los fallecidos en carretera pertenecía a este grupo de edad.

'Conduce tu futuro' se enmarca dentro de las acciones del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad, que persigue reducir la siniestralidad, la mortalidad y las secuelas derivadas de los accidentes. El proyecto incluye, además, programas de formación avanzada en simulación clínica para profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía, centrados en la atención inicial y la rehabilitación integral de las víctimas.

Con esta campaña, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias refuerza su compromiso con la seguridad vial y la educación en valores preventivos, impulsando una reflexión entre los más jóvenes, donde "cada gesto responsable al volante puede salvar una vida".