Junta actuará de emergencia en la carretera A-2075 en Rota (Cádiz), dañada con un socavón por la borrasca Ingrid

Carretera A-2075 de acceso sur a Rota (Cádiz), cortada por un socavón. - GOOGLE MAPS

ROTA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha informado de que actuará de emergencia para reparar los daños ocasionados por la borrasca Ingrid en la carretera A-2075 de acceso sur a Rota (Cádiz), donde se ha producido un socavón, y restablecer en el menor tiempo posible el tráfico en la vía, que permanece cortada al tráfico.

Los técnicos de la administración autonómica han determinado el cierre de la carretera por motivos de seguridad y han coordinado con el Ayuntamiento de Rota y la Guardia Civil los desvíos de tráfico alternativos en dicha zona, como ha indicado la Junta en una nota.

El pasado viernes se detectaron los daños producidos por la borrasca Ingrid en una obra de fábrica existente bajo la calzada, que afecta a la estabilidad de la carretera, por lo que se procedió de inmediato al corte preventivo de la A-2075, así como a su comunicación al Ayuntamiento, a la Guardia Civil y a los responsables de la base naval ante las posibles afecciones a las comunicaciones para la población.

Asimismo, los técnicos ya hicieron un primer análisis sobre el terreno y han trasladado la necesidad de declarar una actuación de emergencia, con una obra de reconstrucción de este punto de la carretera con un presupuesto estimado de 350.000 euros.

Las obras de reconstrucción comenzarán una vez remitan las lluvias y se den las condiciones meteorológicas. Además, esta semana ya se desplazará maquinaria al lugar para hacer los primeros movimientos de materiales y facilitar la evacuación de agua. También se están encargando los suministros para la sustitución de la obra de drenaje.

La Consejería de Fomento, en coordinación con el Ayuntamiento, ha establecido un plan alternativo de tráfico de manera que los vehículos se desvíen por la carretera de acceso por Rota norte (A-2076) también de titularidad autonómica. Asimismo, se ruega evitar caminos rurales u otras rutas alternativas, al igual que se pide a la ciudadanía "máxima precaución" y limitar el uso del vehículo a desplazamientos imprescindibles.

La carretera A-2075 se mantendrá cortada al tráfico salvo para permitir que los servicios funerarios accedan al cementerio. Además, se ha acordado con la base naval de Rota habilitar un corredor en el interior de las instalaciones militares para que puedan usarlo los servicios de emergencias.

Estas medidas se han acordado en una reunión con representantes de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Rota, así como miembros de la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y técnicos de la Consejería de Fomento.