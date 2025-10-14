La Junta adecenta la cañada real Marchantiega en Paterna (Cádiz) con trabajos de más de 100.000 euros

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, y el alcalde de Paterna de Rivera, Andrés Clavijo, en una visita un tramo de la cañada real Marchantiega donde se están acometiendo obras. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, y el alcalde de Paterna de Rivera, Andrés Clavijo, han visitado un tramo de la cañada real Marchantiega, donde la Consejería de Sostenibilidad está realizando trabajos de adecuación por valor de más de 100.000 euros.

Durante esta visita, Óscar Curtido ha informado de que las tareas de restauración de esta vía pecuaria benefician a la población de la comarca de La Janda y, especialmente, a los vecinos y vecinas de Paterna, ha recogido la Junta en una nota.

En cifras, ha explicado que el Gobierno andaluz, a través de la Consejería de Sostenibilidad, desarrolla actuaciones en esta cañada real por un valor de más de 100.000 euros. Además, ha añadido que "hace unos meses" estuvo aquí visitando esta cañada y "escuchando a los vecinos", que les trasladaron la necesidad de mejorar esta vía pecuaria. "Ahora, ese compromiso se ha hecho realidad", ha afirmado.

Óscar Curtido ha precisado que estos trabajos que se están ejecutando van a servir para mejorar la accesibilidad en esta infraestructura verde, y ha insistido en que se da "un paso más" en el compromiso con el arreglo de las vías pecuarias y con esta comarca, con municipios como Paterna o Alcalá.

"Seguimos cumpliendo con el objetivo de conservar y poner en valor estas infraestructuras que vertebran el territorio, favorecen las comunicaciones en el ámbito rural y contribuyen a su desarrollo", ha sostenido.

Por su parte, el alcalde de Paterna de Rivera ha agradecido la contribución de la Junta de Andalucía a la mejora de esta cañada real, una actuación demandada por los vecinos de este municipio de la comarca de La Janda para favorecer el acceso de la población a esta infraestructura verde.

"Agradecemos esta inversión que mejorará una vía pecuaria por donde transcurren muchísimos vecinos de esta localidad", ha indicado el alcalde, señalando que queda otro trozo de un camino público de Alcalá que llega a esta cañada y que está "en conversaciones" con su alcalde para que se actúe y se eviten los peligros que este estado conlleva.

En este tramo de la cañada real Marchantiega se ha desarrollado el desbroce, escarificado, refino y planeo. La actuación contempla además la aportación de zahorra y mejora del firme.

Por último, los representantes institucionales han valorado en esta visita la colaboración con los municipios para acometer este tipo de trabajos, atendiendo las necesidades de la población y velando por la adecuación de estas infraestructuras verdes, fundamentales para la vertebración y el desarrollo de los pueblos en la comarca y en la provincia.