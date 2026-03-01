La Junta de Andalucía recibe nueve ofertas para retomar la autovía Arcos-Antequera en el tramo hacia Bornos (Cádiz)

Archivo - Un total de 224 personas han fallecido en las carreteras andaluzas en 2025, ocho menos que el año anterior - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha recibido nueve ofertas de empresas interesadas en retomar la conversión en autovía de la carretera entre Arcos y Antequera (A-384). La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha destinado más de medio millón de euros (508.759) en la redacción del proyecto de duplicación de la vía en un tramo de cinco kilómetros entre Arcos de la Frontera y Bornos, en la provincia de Cádiz.

Tal y como ha apuntado el Gobierno andaluz en una nota, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado el interés de las empresas en esta reactivación de una autovía "determinante para mejorar las comunicaciones de los municipios del interior de Cádiz y Málaga".

"Desde el Gobierno de Juanma Moreno hemos puesto todo de nuestra parte para reactivar, partiendo desde cero, un proyecto que nos encontramos completamente paralizado", ha señalado la titular de Fomento, que ha incidido en que, antes de esta redacción de proyecto, ya habían elaborado un estudio informativo para poder ejecutar esta autovía.

El tramo en concreto tiene su inicio en el punto kilométrico 0 y termina aproximadamente en el kilómetro 5, discurriendo por los municipios de Arcos de la Frontera y Bornos. La carretera presenta en este tramo una intensidad de tráfico superior a 5.000 vehículos al día, por lo que se considera su duplicación. La solución propuesta es de dos calzadas de siete metros de ancho cada una, separadas por una mediana. Cada una de las calzadas tendrá dos carriles de circulación de 3,5 metros de ancho.

La Administración regional ha retomado así una obra que está pendiente de ejecutar desde hace cerca de dos décadas. Fue hace 19 años, en 2007, cuando se encargaron los primeros estudios informativos para la duplicación de la calzada de la A-384 entre Arcos de la Frontera y Algodonales en Cádiz. Dos años después se acometió la redacción del proyecto entre Arcos y Bornos, pero no se avanzó más en esta infraestructura y ni tan siquiera se llegaron a licitar las obras.

La carretera A-384 une las poblaciones de Arcos de la Frontera (Cádiz) con Antequera (Málaga) discurriendo por ambas provincias y conformando así la Ruta de los Pueblos Blancos. Junto a la A-382, constituye el eje Jerez de la Frontera-Arcos de la Frontera-Antequera. Este itinerario forma parte del núcleo base de la malla de la red de gran capacidad andaluza, al dar acceso directo a la A-92 desde la aglomeración de Jerez de la Frontera y la Bahía de Cádiz.