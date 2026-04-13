Junta aprueba la modificación puntual del PGOU de Los Barrios (Cádiz) para viviendas y centros docente en Guadacorte Sur

Mercedes Colombo presidiendo la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz ha mantenido este lunes una de sus reuniones periódicas para abordar asuntos en materia urbanística en la provincia, donde se ha aprobado la modificación puntual del PGOU de Los Barrios para la definición del sector de suelo urbanizable sectorizado denominado Guadacorte Sur, que puede dedicarse a viviendas y centros docentes, entre otras dotaciones.

Según ha explicado la Junta en una nota, este sector de suelo está ubicado junto al suelo urbano de Los Cortijillos y cuenta con un ámbito de actuación de una superficie total de 285.358 metros cuadrados, donde pueden ir 786 viviendas, 276 de ellas protegidas.

Asimismo, ha señalado que en el ámbito normativo esta modificación puntual o innovación en el PGOU de Los Barrios está tramitada en el marco de la LOUA y acogida a la disposición transitoria de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista).

En esta reunión han participado la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia, Mercedes Colombo, el director general de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana, José Andrés Moreno, los delegados territoriales de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, de Sanidad y Consumo, Eva Pajares, de Justicia, Administración Local y Función Pública, Ana Bertón,de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Moreno, y de Turismo, Cultura y Deporte, Tania Barcelona, además de varios miembros de corporaciones locales de la provincia y técnicos.