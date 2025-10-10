La Junta apuesta por seguir trabajando conjuntamente con el Colegio de Médicos de Cádiz

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado la colaboración del Gobierno andaluz con el Colegio de Médicos de Cádiz y ha apostado por seguir trabajando conjuntamente, en el transcurso de una reunión con Felicidad Rodríguez, la nueva presidenta del Colegio de Médicos de Cádiz.

En una nota, ha manifestado que el objetivo prioritario de esta reunión es el de seguir trabajando conjuntamente para lograr un único y común objetivo, el de "cuidar de la salud de todos los gaditanos". Para ello, desde la Junta de Andalucía, desde la delegación territorial de Salud y Consumo, se brinca la colaboración, tanto en las actividades que organice el Colegio de Médicos de Cádiz como en la difusión de aquellos mensajes para informar a la población de todo lo relacionado con la salud, según ha indicado.

Por su parte la presidenta del Colegio de Médicos, Felicidad Rodríguez, ha valorado "muy favorablemente" este encuentro y ha señalado que "el Colegio ofrece su colaboración para avanzar en diversas actividades conjuntas en beneficio de los colegiados médicos de la provincia y de la población en general en ámbitos tan esenciales como el de las competencias digitales o la promoción de la salud, así como en agilizar la gestión de procesos administrativos, en la aplicación del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo y en cualquier otra línea que podamos desarrollar de manera conjunta en adelante".

En el encuentro se han tratado también otros asuntos sanitarios de actualidad, como el de la instalación y funcionamiento de establecimientos sanitarios y cuestiones en torno a los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) médicos ya jubilados. Además, se ha insistido en estrechar la colaboración entre ambas instituciones en toda la provincia.

Tanto la delegada provincial como la de Salud y Consumo, Eva Pajares, han coincidido en continuar con la línea de coordinación con el Colegio de Médicos en todos aquellos temas que comparten en materia sanitaria, poniéndose a su disposición, y a la de sus colegiados, abogando por un diálogo fluido y constante que redunde en la mejora de la atención a la población.