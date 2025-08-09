La Junta asegura que el Hospital Universitario de Jerez (Cádiz) funciona con normalidad durante el verano

Archivo - Imagen de archivo del Hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha informado que el Hospital Universitario de Jerez (Cádiz) está funcionado "con total normalidad" durante este verano. Así, el plan de verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se desarrolla "según lo previsto, garantizando la asistencia sanitaria en todo momento".

Así lo ha comunicado la Junta en una nota, donde ha detallado que a primera hora de la mañana de este sábado, 9 de agosto, el centro cuenta con camas disponibles, tanto en hospitalización como en UCI, y no hay ningún paciente pendiente de ingreso. Igualmente, la actividad quirúrgica del Hospital se sigue desarrollando, tanto la urgente como la programada.

Por otro lado, ha señalado que durante este periodo estival se están acometiendo en el centro una serie de mejoras que redundarán en la mejora de la calidad asistencial que se presta a los pacientes del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra.

Así, el Gobierno andaluz ha apuntado que en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera las reformas se centrarán en la reparación y conservación de la zona de Esterilización (planta -1 HG), además de las actuaciones de impermeabilización de cubiertas y actuación sobre almacén de equipamiento en UCI (planta 1HG), la adecuación de la planta quirúrgica para lavados vesicales (planta 2 HG) y mejoras en el área de exploraciones de digestivo. Todo ello contará con un presupuesto que supera los 230.000 euros.

En cuanto a Atención Primaria, se llevarán a cabo actuaciones de reparación y conservación en los centros de salud de Montealegre y La Granja de Jerez por un valor cercano a los 165.000 euros.

Por otro lado, ha recordado que, en cuanto a los técnicos de cuidados auxiliares de enfermería en Jerez, se están llevando a cabo contrataciones desde la semana pasada para cubrir las ausencias en esta categoría profesional.

Desde el SAS se ha indicado que, en toda la provincia de Cádiz, el Plan de Verano 2025 contempla un total de 5.820 contrataciones autorizadas por el SAS para cubrir las vacaciones de los profesionales de la sanidad pública. En la provincia, se mantienen en funcionamiento durante la época estival todos los centros de salud.

Según ha informado la Junta, un total de 37 abrirán en horario de tarde (de 15 a 20 horas) y uno más adicional que normalmente no tiene horario de tarde, así que en total serán 38.

Por otro lado, ha indicado que los 46 Servicios de Urgencias de Atención Primaria de la provincia mantendrán su horario habitual del resto del año.

Además, como ya se ha apuntado en varias ocasiones, los hospitales de la provincia están realizando una importante actividad durante lo que llevamos de verano, que en el caso de consultas externas y pruebas diagnósticas supondrá un incremento respecto a la actividad realizada el pasado verano.

Respecto a la actividad quirúrgica, el 77,86% de los quirófanos de la provincia permanecen funcionando, lo que supone un porcentaje ligeramente superior al verano 2024 que permanecieron funcionando el 77,25%. En el caso del Hospital de Puerto Real cabe señalar que esta cifra ha sido en el mes de julio de un 94%.

Precisamente, este centro abrió la pasada semana la nueva planta de hospitalización especializada en Oncohematología y Cuidados Paliativos, que ha venido a reforzar y mejorar la asistencia a estos pacientes.

Desde el Servicio Andaluz de Salud se ha querido recordar a la ciudadanía que la asistencia sanitaria está totalmente garantizada, además de agradecer a los profesionales sanitarios su gran esfuerzo también durante la época estival.