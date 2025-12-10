La Junta autoriza el desdoble de un tramo de la carretera de Rota a El Puerto (Cádiz) por 43 millones

Carretera A-491 entre Rota y El Puerto donde se van a acometer obras de desdoble. - GOOGLE MAPS

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto derivado de la contratación por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para la obra del desdoblamiento de la A-491, la carretera de la provincia de Cádiz que une Rota y El Puerto, entre los puntos kilométricos 10 y 16, por un importe base de licitación de 43.554.534 de euros.

La medida aprobada ahora en el Consejo de Gobierno había sido avanzada este martes por la tarde por la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante su visita al Ayuntamiento de Rota.

La carretera A-491, situada en la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz, tiene su origen en Chipiona y finaliza en la A-4 en El Puerto de Santa María y constituye la principal conexión entre esta autovía A-4 y todas las poblaciones de la Costa Noroeste, ha indicado la Junta en una nota.

En concreto, desde el punto kilométrico 16 hasta su conexión con la autovía se encuentra desdoblada, convertida ya en autovía. Sin embargo, entre los puntos kilométricos 10 y 16, en Rota, tiene una sola calzada con dos carriles y una intensidad media de 15.872 vehículos al día, con un 6% de vehículos pesados.

Esto presenta "una evidente falta de capacidad", lo que justifica la necesidad de llevar a cabo el desdoblamiento de ese tramo de seis kilómetros, comprendido entre el enlace de Rota y la glorieta ejecutada en su intersección con la vía A-2078 hacia Jerez de la Frontera.

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado con los responsables de la Base Naval la necesidad de construir un aparcamiento reservado para el estacionamiento temporal, principalmente de camiones que deben acceder a la Base hasta que obtienen el permiso de entrada a la misma. Está dotado de 27 plazas de aparcamiento de las cuales una está reservada para PMR.

La obra incluye la ejecución de una vía ciclista bidireccional paralela a la vía de servicio y una vía verde para uso peatonal, que se ejecutará en disposición paralela al carril bici. Además, en la carretera A-2075, a la altura del acceso al cementerio de Rota, se proyecta una nueva intersección mediante glorieta, eliminando los actuales giros a la izquierda mediante carriles centrales de almacenamiento y espera.

El proyecto cuenta con la declaración ambiental favorable.

La financiación se realiza con cargo a los créditos propios de la Junta de Andalucía, siendo el plazo de ejecución de 34 meses, repartidos en tres anualidades. También, le corresponderá adicionalmente un contrato complementario de servicios de Asistencia Técnica a la Dirección Facultativa de las Obras, para el control y supervisión permanente de los trabajos.