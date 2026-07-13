Junta autoriza nuevo proyecto arqueológico en Carteia para ahondar en la ciudad de la época romana de San Roque (Cádiz)

Tania Barcelona y Javier Ros en Carteia, en San Roque. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte, con el objetivo de ahondar y seguir poniendo en valor el patrimonio arqueológico con el que cuenta el enclave de Carteia, ubicado en la localidad de San Roque (Cádiz), ha autorizado a llevar a cabo un proyecto en el yacimiento a través de cual se pretende ampliar el conocimiento que se tiene actualmente respecto a la vertebración interna de la ciudad durante la época romana.

Según ha explicado la Junta en una nota, en esta iniciativa participan investigadores de la Universidad de Sevilla, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Cádiz. Por su parte, el subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, junto a la delegada territorial Tania Barcelona han tenido ocasión de visitar el enclave y, concretamente el sector situado entre el foro y las termas, donde se llevará a cabo esta actuación arqueológica, que se basa en el proyecto I+D+i Scomber.

Este proyecto, realizado en colaboración con la Universidad de Marburgo, pretende contar con una visión urbanística de la ciudad más allá de sus propios límites físicos, por lo que se realizó una prospección geofísica entre el foro y las termas que ilustró un área densamente urbanizada con una retícula de calles que se aventuraban vertebrando una amplia zona de la ciudad.

De este modo, según ha explicado la Junta, el nuevo proyecto que arranca en el enclave busca corroborar los datos ofrecidos por estas primeras prospecciones con la finalidad de ampliar el dibujo de este urbanismo hipodámico de Carteia y ofrecer así un mejor conocimiento de la vertebración interna de esta ciudad durante la época romana.

Así, l actuación, liderada por José Ángel Expósito Álvarez, del Área de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, consiste en la limpieza superficial de un amplio sector de 88 metros cuadrados que permita visualizar las principales estructuras emergentes asociadas a los testimonios urbanísticos con los que se cuenta, para luego realizar dos catas de comprobación que respalden estos datos a nivel estratigráfico.

Además, se procederá a difundir a nivel científico y ciudadano los resultados de estas investigaciones de manera que se siga ampliando el conocimiento entre la ciudadanía y la comunidad científica de este relevante asentamiento ciudadano, que fue la primera colonia latina que Roma fundó fuera de la península itálica.

Tanto Javier Ros como Tania Barcelona han destacado la apuesta de la Junta por el patrimonio arqueológico como motor cultural, educativo y económico, señalando que ampliar el conocimiento que se tiene actualmente sobre la ciudad de Carteia es una oportunidad para conocer mejor el pasado, generando así valor educativo, cultural y turístico en nuestro presente.