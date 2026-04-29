La Junta autoriza las obras de construcción de un centro de salud en Vejer (Cádiz) por 8,4 millones de euros

Archivo - Antiguo centro de salud de Vejer de la Frontera, donde se va a construir un nuevo centro sanitario. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este miércoles 29 de abril el expediente de gasto relativo a la contratación por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de las obras de construcción del nuevo centro de salud Virgen de la Oliva en Vejer de la Frontera (Cádiz), por un importe total de 8.487.199 euros.

Las obras de construcción del edificio que albergará el nuevo centro de salud en Vejer se realizarán después de que el anterior inmueble, que albergaba el centro de salud, fuese demolido por sus diversas patologías, ha indicado la Junta en una nota.

Actualmente, parte del servicio se está prestando en un edificio provisional y el resto en el Hospital La Janda, ubicado en el término municipal de Vejer.

El nuevo centro de salud, que atenderá a una población de 13.117 habitantes, ofrecerá a los usuarios unas instalaciones "modernas, accesibles, confortables" y con tecnología sanitaria superior a la del antiguo centro.

El expediente de contratación se prevé adjudicarse en el último trimestre de 2026.

El nuevo centro de salud ocupará un total de 2.701 metros cuadrados construidos en dos plantas sobre rasante, y tendrá 14 consultas, más otras dos polivalentes y tres de Pediatría. Además, contará con módulo de lactancia, cirugía menor, gabinete odontológico, salas de educación sanitaria, consulta y sala de fisioterapia, sala de radiodiagnóstico, tres consultas de urgencias y salas de emergencias, curas y tratamientos. Completan el nuevo centro consultas de Trabajo Social, Enfermería Comunitaria y Salud Pública.

En cuanto a la plantilla, está prevista la incorporación de una enfermera familiar y comunitaria, una matrona, una enfermera gestora de casos, 11 enfermeras, tres TCAE, tres fisioterapeutas, una terapeuta ocupacional, un odontólogo y tres técnicos especialistas en radiodiagnóstico.

También se espera la llegada de cuatro auxiliares administrativos, un administrativo, seis celadores conductores, 11 médicos de familia, dos pediatras, un veterinario, un director de gestión clínica, un coordinador de cuidados, un jefe de grupo, dos enfermeras pediátricas, una enfermera escolar y un trabajador social.