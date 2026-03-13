La Junta avanza en convertir el centro San Juan de Dios de Jerez en referente aeroespacial para formar talento

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, con la alcaldesa de Jerez en la presentación del proyecto para convetir el Centro de Formación Profesional San Juan de Dios en un centro de referencia del sector aeroespacial. - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha informado este viernes de los pasos que sigue dando la Junta de Andalucía para convertir el Centro de Formación Profesional San Juan de Dios de Jerez de la Frontera (Cádiz) en un centro de referencia del sector aeroespacial en Andalucía, que deberá estar operativo, según la estimación, a lo largo de 2027.

Blanco ha participado junto a la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en el acto de presentación de la redacción del proyecto del futuro centro de referencia del sector aeroespacial en Andalucía, a cargo del arquitecto responsable del diseño, Antonio Bolívar, donde ha precisado que el plazo para presentar ofertas a la licitación termina el próximo 20 de marzo.

Según ha indicado la Junta en una nota, la consejera ha explicado que la actuación que se llevará a cabo en el Centro de Formación Profesional San Juan de Dios permitirá recuperar unas instalaciones que se van a transformar en un centro moderno, preparado para responder a las necesidades de formación de uno de los sectores más dinámicos de la economía andaluza.

Con una inversión total superior a 7,69 millones de euros, con cargo al Fondo de Transición Justa, cuando el espacio esté a pleno rendimiento se prevé la impartición de 42 ediciones anuales de 13 certificados de profesionalidad, lo que permitirá formar a un total de 630 personas al año. En concreto, se podrán impartir hasta 13 especialidades relacionadas con el sector aeroespacial, que se concretan en tres familias, como son fabricación y mecánica, comercio y marketing, y electricidad y electrónica.

"Jerez está llamada a jugar un papel clave en el desarrollo de la industria aeroespacial, y este centro de formación será una pieza fundamental para lograrlo", ha afirmado la consejera de Empleo para referirse a una industria que "requiere innovación e inversión, pero, sobre todo, talento, con técnicos, especialistas y profesionales cualificados en los procesos industriales y tecnológicos que hoy demanda el sector".

Además, Rocío Blanco ha precisado que el modelo por el que apuesta el Gobierno andaluz es una formación conectada con la industria y que responde a las necesidades reales del tejido productivo, que es el que crea puestos de trabajo y genera riqueza en el territorio. "Con la licitación de estas obras damos un paso decisivo para seguir situando a Andalucía en el centro del mapa aeroespacial de nuestro país y también de Europa", ha manifestado.

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha afirmado que "se trata de un centro que muy pronto volverá a activarse para cumplir una función esencial, como es la de formar, abrir caminos, aumentar la empleabilidad de los jóvenes y conectar Jerez con uno de los sectores industriales con mayor capacidad de innovación, de crecimiento y de generación de empleo, y empleo de calidad".

La alcaldesa ha agradecido a la consejera de Empleo y al consejero de Industria, Jorge Paradela, consejero de Industria, su apuesta por este edificio, "abandonado por el PSOE en 2017 y que inicia su transformación para convertirse en el futuro centro de referencia en formación aeroespacial de Andalucía". "Esa conexión entre industria, innovación y formación es exactamente la dirección en la que debemos avanzar si queremos competir mejor y ofrecer más oportunidades laborales a los jerezanos", ha concluido.