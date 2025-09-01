Junta y Ayuntamiento de Algeciras coordinan actividades que permitan incentivar la donación de sangre

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Salud y Consumo en la provincia, Eva Pajares, han mantenido una reunión con la concejal de Salud del Ayuntamiento de Algeciras, Sabina Quiles, de cara a seguir avanzando en las necesidades de la ciudad, así como para trabajar en una serie de actuaciones que permitan incentivar la donación de sangre, de manera que las reservas puedan mejorar tras los meses de verano, en los que se ha producido un descenso en las donaciones.

Según ha indicado la Junta en una nota, tanto Ros como Pajares han puesto de manifiesto la importancia que tiene la donación de sangre, ya que este gesto "permite salvar muchas vidas", motivo por el cual han aprovechado para animar a la población a que acuda a las colectas que el Centro de Transfusión de Tejidos y Células de la provincia organiza cada semana.

En este sentido, la Junta ha señalado que concretamente está previsto que esta semana haya una colecta en La Línea de la Concepción el viernes, día 5, en la Unión Deportiva Linense, situada en la Plaza Fariñas. El horario será de 17,30 a 21,30 horas.

En Andalucía se necesitan entre 1.500 y 2.000 donaciones diarias para garantizar las reservas necesarias en centros hospitalarios, especialmente para atender a pacientes oncológicos, cirugías programadas, partos y urgencias médicas, según ha explicado la Junta, que ha señalado que en los primeros siete meses del año se han registrado en la provincia de Cádiz un total de 18.516 donaciones.

Asimismo, ha recordado que los requisitos para poder donar sangre tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, y sentirse sano. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico básico al donante.