La Junta y Ayuntamiento de San Roque trabajan en el impulso de la vivienda protegida

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) se han comprometido al impulso de la vivienda pública en el municipio en una encuentro entre la directora general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), Susana Cayuelas, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Cádiz, Carmen Sánchez, con responsables del Ayuntamiento encabezados por su alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix.

En una nota, la Junta ha señalado que se ha venido trabajando de forma permanente para poner a disposición de los vecinos de San Roque vivienda protegida en dos áreas del término municipal, concretamente en Huerta Varela y el Cuartel Diego Salinas, donde hay cuatro parcelas que llevaban años sin uso.

En este sentido, ha indicado que AVRA ha reactivado estos solares con idea de destinarlo a vivienda protegida e incluso ha llegado a lanzar a oferta pública estos suelos en dos ocasiones y en modalidades diferentes, tanto en derecho de superficie como en permuta de suelos por vivienda construida. En una de ellas se presentó una empresa, aunque, por motivos técnicos ajenos a la administración autonómica, finalmente se tuvo que declarar desierto.

Así, el Gobierno andaluz ha trasladado al Ayuntamiento que persiste en su propósito de impulsar la vivienda protegida en estas parcelas y ha indicado que se han mantenido encuentros con empresas del sector e incluso se ha abierto la posibilidad a que cooperativas puedan acceder a los procesos de licitación, de manera que haya más oportunidades de poder sacar adelante estas promociones.

De igual manera, se ha recordado que, gracias al Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta, al que se ha acogido el Ayuntamiento de San Roque, estas parcelas son más atractivas, ya que da la posibilidad de que se construya más viviendas protegidas.

Por último, los responsables autonómicos han asegurado que seguirán trabajando "de forma incansable" para poder dar respuesta a las necesidades que en esta materia tiene la localidad de San Roque.