La Junta celebra unas jornadas provinciales en Cádiz sobre la evaluación del impacto en salud de proyectos urbanísticos

Inauguración de una jornada técnica provincial sobre la evaluación del impacto en salud de proyectos urbanísticos

La Delegación Territorial de Sanidad de la Junta en Cádiz ha celebrado unas jornadas técnicas a nivel provincial sobre la aplicación de la normativa de evaluación de impacto en salud (EIS) en el desarrollo de proyectos e intervenciones urbanísticas, un foro que ha reunido a medio centenar de profesionales de las administraciones locales que trabajan en planificación urbana.

La delegada territorial del ramo, Eva Pajares, ha inaugurado esta actividad, que se va a llevar a cabo en todas las provincias andaluzas en el marco del décimo aniversario de la incorporación de este procedimiento, ha indicado en una nota la Junta.

Acompañando a Pajares ha estado la jefa del Servicio de Salud de la Delegación, María Auxiliadora Fernández, así como Cecilia Martín y Luis Ángel Moya, ambos pertenecientes al Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El planeamiento urbanístico puede conferir determinadas características a las ciudades y municipios, como establecer la superficie y distribución de las zonas verdes, determinar la ubicación de equipamientos y las localizaciones de las zonas residenciales, industriales o comerciales, facilitar la movilidad activa --peatonalización, carriles bici, aparcamientos disuasorios--, disponer la tipología de las viviendas o impedir determinados usos del suelo.

Estas cuestiones tienen un efecto directo en el día a día de la ciudadanía y las decisiones que se tomen al respecto pueden contribuir a que nuestras ciudades sean "más saludables". En esa línea, la Consejería de Sanidad lleva "muchos años" prestando atención a este ámbito tan importante, como ha indicado la Junta.

Un porcentaje "muy importante" de la población residente en Andalucía lo hace en ciudades y pueblos, el 82,4% según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por lo que toda intervención encaminada a mejorar el entorno, la habitabilidad y el disfrute de estos espacios por parte de la ciudadanía "contribuirá de manera sustancial a la mejora de la salud, el bienestar y la calidad de vida de nuestra población".

Precisamente, en 2025 se cumplen diez años de la entrada en vigor de la norma de evaluación de impacto en salud, que incluye entre sus ámbitos de aplicación los principales instrumentos de planificación y ordenamiento urbanístico. En este tiempo se ha modificado tanto la legislación de urbanismo como la de evaluación de impacto en salud y se ha acumulado mucha experiencia sobre diversas soluciones efectivas, a la vez que se han detectado algunas oportunidades de mejora.

Por ello, la Junta ha considerado que es "el momento idóneo" para celebrar unas jornadas técnicas con todas las administraciones implicadas para dar un nuevo impulso a esta herramienta.

Las jornadas están promovidas por el personal de los grupos de evaluación de impacto en salud --autonómico y provinciales--, se celebran en formato presencial y están destinadas al personal técnico de ayuntamientos y diputaciones que se encarga de diseñar e implementar actuaciones de mejora urbanas.

Asimismo, se ha invitado al personal de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y al de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como a profesionales de los colegios oficiales de Arquitectura y de Arquitectos Técnicos de Cádiz.

A lo largo de estas sesiones se van a tratar cuestiones como la interrelación entre salud y urbanismo; el ámbito, contenido y enfoque de las evaluaciones de impacto en salud de los instrumentos de ordenación; la importancia de las consultas previas en el procedimiento administrativo; técnicas y herramientas para realizar la identificación y caracterización de la población potencialmente afectada y para evaluar y priorizar los resultados en salud, así como ejemplos prácticos de aplicación de todas estas cuestiones.

Con esta actividad se presenta "una oportunidad" para poner en diálogo a quienes trabajan en urbanismo y en salud. El objetivo es escuchar, contrastar ideas y aprender de la experiencia de cada profesional, al entender la Junta que "únicamente a través del intercambio abierto y del debate se enriquecen las soluciones y se ayuda a construir entornos urbanos que cuiden mejor de las personas".

El aprendizaje de esta experiencia se compartirá en la página web de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias para que cualquier persona interesada pueda consultarlo. La idea es que se convierta en un recurso "abierto, práctico y útil" que permita dotar de conocimientos a la población en general y así fomentar su participación en los procesos de planificación de su entorno urbano más inmediato.

De hecho, la Delegación en Cádiz habilitó un formulario para realizar preguntas y dudas previas a las jornadas para ser resueltas en la cita.