La Junta concluye los trámites para firmar el convenio del nuevo hospital de Cádiz este viernes

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios tras la inauguración de los nuevos paritorios del Hospital de la Merced en Osuna. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha finalizado los trámites necesarios para la firma del convenio con la Zona Franca de Cádiz para la cesión del terreno destinado a la construcción del nuevo hospital de Cádiz. Este miércoles, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento de la firma, lo que permitirá dar luz verde al acuerdo. Por su parte, el Gobierno andaluz ha solicitado al resto de las partes implicadas --Zona Franca y Ayuntamiento de Cádiz-- que la firma del convenio se lleve a cabo el próximo viernes 20 de marzo, tal como estaba previsto.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado en una nota que este nuevo avance "es un paso decisivo para avanzar en el desarrollo de una nueva infraestructura sanitaria destinada a reforzar la atención hospitalaria en la capital gaditana y su área de influencia".

"El nuevo hospital de Cádiz es una realidad imparable", ha asegurado, toda vez que Sanz reiterado que "nunca ha habido ningún impedimento para firmar en los plazos acordados este convenio que posibilitará el inicio de la construcción del hospital", y ha pedido al PSOE que deje de buscar polémicas e inventar problemas que nunca han existido".

La Junta de Andalucía asumirá la financiación de las obras de construcción del nuevo hospital, así como la redacción del proyecto y la contratación de la ejecución de las obras mediante los correspondientes procedimientos de contratación pública una vez que disponga de los terrenos necesarios para su desarrollo.

Por su parte, el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz cederá gratuitamente los terrenos necesarios del nuevo centro hospitalario, mientras que el Ayuntamiento de Cádiz facilitará la tramitación urbanística necesaria para el desarrollo de la actuación.

El proyecto del nuevo hospital se desarrollará sobre una parcela situada en la Avenida de Marconi, con una superficie de 33.582 metros cuadrados, propiedad del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que figura en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad como equipamiento dotacional público sanitario.

La construcción del nuevo hospital permitirá dotar a la ciudad de Cádiz de un centro sanitario moderno, flexible y adaptado a las nuevas formas de hospitalización y asistencia especializada, incorporando además avances en digitalización sanitaria, humanización de los cuidados y desarrollo de la actividad docente e investigadora.