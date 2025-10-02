La Junta construirá la nueva oficina del SAE en Chiclana (Cádiz) en una parcela cedida por el Ayuntamiento

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia, Daniel Sánchez Román, el alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, en la parcela del nuevo SAE - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia, Daniel Sánchez Román, el alcalde de Chiclana de la Frontera, José María Román, y la delegada municipal de Fomento Económico, Manuela Pérez, han visitado este jueves la parcela que el Ayuntamiento ha cedido al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la construcción de la futura oficina de empleo de la localidad.

La parcela, situada en la calle Sor Ángela de la Cruz, cuenta con una superficie de 853,91 metros cuadrados y está destinada de forma exclusiva a albergar la nueva sede del SAE en Chiclana, uso que deberá mantenerse durante al menos 30 años, ha indicado la Junta en una nota.

Actualmente, la oficina del SAE en Chiclana se ubica junto al Parque de Santa Ana y cuenta con limitaciones de espacio para atender la demanda de usuarios. En agosto de 2025, había 11.445 personas inscritas como demandantes de empleo en el municipio, y entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 se han gestionado 12.777 citas, a las que se suman las 17.779 citas atendidas en 2024.

Además, actualmente están abiertos 541 itinerarios de orientación laboral, desarrollados por un equipo compuesto por 18 técnicos del SAE a los que se suman diez técnicos del SEPE.

Mercedes Colombo ha señalado que esta futura oficina "permitirá ampliar la capacidad de atención y mejorar la calidad del servicio", ofreciendo un espacio "moderno y accesible" que "responda mejor a las necesidades de la ciudadanía y de los profesionales que trabajan en la gestión del empleo".

La colaboración entre administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Chiclana, ha sido "fundamental" para poder llevar a cabo proyectos de este tipo, que benefician al municipio gaditano. Por ello, ha agradecido al alcalde "su disposición y la cesión de la parcela que hará posible este proyecto".

Aunque aún no existe un proyecto aprobado en firme, se estima que la inversión necesaria para la construcción de la nueva oficina rondará 1,3 millones de euros. De esta cantidad, 918.480 euros procederían del Plan Renove y en torno a 400.000 euros serían aportados por el Servicio Andaluz de Empleo.

De cumplirse los plazos previstos por el Plan Renove, la nueva oficina podría estar finalizada en aproximadamente un año desde el inicio de las obras.

MODERNIZACIÓN DE OFICINAS SAE EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

La Junta ha señalado además que la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo está destinando más de 4,7 millones de euros a modernizar 12 oficinas del SAE en la provincia, entre ellas la de Chiclana, gracias al Plan Renove del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Con esta modernización se persigue mejorar la atención a demandantes de empleo y empresas, con espacios accesibles, eficientes y adaptados a las nuevas tecnologías, además de reforzar las condiciones de trabajo de la plantilla. Las actuaciones incluyen traslados, reformas integrales y proyectos de nueva planta.

En la provincia, tres oficinas ya tienen obras concluidas, como son Chipiona, Barbate y Tarifa, con inversiones que superan 1,1 millones de euros.

Las oficinas de Algodonales y Alcalá de los Gazules se encuentran actualmente en fase de proyecto y visado, mientras que en Benalup-Casas Viejas se están ultimando los trámites administrativos necesarios para avanzar en las obras. Por su parte, la oficina de La Barca de la Florida está próxima a iniciar sus actuaciones, avanzando en la mejora de sus instalaciones. Estás cuatro suman inversiones superiores a 1,5 millones de euros.

Además, el SAE está impulsando nuevas actuaciones en Jimena de la Frontera --pendiente de local--, en Paterna, donde se ha licitado el arrendamiento del local, y el desarrollo de obras integrales de adecuación de los locales de las sedes de Jerez en Madre de Dios y El Puerto de Santa María, que suman una inversión superior a 1,9 millones de euros.

Mercedes Colombo ha detallado que estas intervenciones en Cádiz forman parte de la estrategia global de transformación del SAE, que contempla la modernización de 30 oficinas en toda Andalucía entre 2024 y 2026 con una inversión cercana a 14,5 millones de euros.

"El objetivo es ofrecer servicios que beneficien directamente a los usuarios, desde la libre elección de oficina hasta la posibilidad de modificar datos de forma telemática, además de disponer de instalaciones modernas, accesibles y sostenibles", ha señalado Colombo.