Junta destaca la adhesión a las licencias interautonómicas de caza y pesca como motor económico para las zonas rurales

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, este miércoles en un encuentro del Ciclo andaluz 'Foros de Caza', en el municipio gaditano de Barbate. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

BARBATE (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha participado este miércoles en un nuevo encuentro del Ciclo andaluz 'Foros de Caza', que en esta ocasión se ha celebrado en el municipio gaditano de Barbate, un espacio donde ha puesto en valor la adhesión de Andalucía a las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales, que servirán de motor económico para las zonas rurales.

Durante su intervención, la consejera ha explicado que este sistema permitirá practicar la caza y la pesca continental en diez comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Asturias y Región de Murcia-- mediante una única licencia válida, evitando la necesidad de solicitar autorizaciones diferentes en cada territorio.

Esta fórmula de cooperación administrativa facilita la movilidad de las personas cazadoras y pescadoras deportivas y contribuye a reducir cargas burocráticas con un sistema que se basa en principios de eficacia administrativa, simplificación de procedimientos y uso eficiente de los recursos públicos, como ha expuesto la consejera.

En ese sentido, ha afirmado que la implantación de la licencia interautonómica representa también "una oportunidad" para fortalecer el papel económico del sector cinegético y de la pesca continental en las zonas rurales.

"Esta apuesta por la interoperabilidad elimina barreras burocráticas y facilita la movilidad de quienes practican estas actividades en distintos territorios. Además, contribuye a dinamizar las economías rurales al atraer flujos turísticos vinculados a la caza y la pesca que impulsan la hostelería, el comercio local y el empleo", ha afirmado.

En el caso de Andalucía, la actividad cinegética reúne a más de 162.000 personas cazadoras con licencia en vigor, mientras que la pesca en aguas continentales cuenta con más de 56.000 personas con licencia para su práctica.

La licencia interautonómica tendrá una vigencia de un año desde su expedición y será nominal e intransferible. En el caso de la caza, habilitará la práctica de todas las modalidades autorizadas en las comunidades autónomas adheridas al convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, mientras que la licencia de pesca permitirá el ejercicio de la pesca fluvial conforme a la normativa vigente en cada territorio.

Las tasas establecidas se sitúan en 70 euros para la licencia interautonómica de caza y en 25 euros para la de pesca en aguas continentales.

ACUERDO PIONERO EN ANDALUCÍA

Tras abordar este avance, el encuentro celebrado en Barbate ha servido también como espacio de diálogo con el sector cinegético de Cádiz, un territorio con una importante tradición vinculada a la gestión del medio natural y con una fuerte implantación de sociedades locales de caza federadas.

En el caso concreto de la provincia, existen 806 cotos de caza, que representan el 11% del total andaluz, y abarcan una superficie de 542.788 hectáreas, el 8% de la superficie cinegética de la comunidad.

La consejera ha puesto en valor que la provincia constituye "un referente" en Andalucía en materia de colaboración para la conservación de la biodiversidad.

En este sentido, ha recordado que en octubre de 2023 se firmó en Barbate el primer acuerdo andaluz de custodia del territorio suscrito con una sociedad de caza, una iniciativa "pionera" que implicó a la Sociedad de Cazadores El Cartucho de Barbate, a los ayuntamientos de Barbate y Vejer de la Frontera y a la Junta de Andalucía como entidad de apoyo.

Este acuerdo ha posibilitado impulsar proyectos de colaboración orientados a la conservación de los valores naturales en montes públicos incluidos en el Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate.

Catalina García ha sostenido que la colaboración entre administraciones, entidades locales y sociedades de cazadores constituye "una herramienta eficaz" para avanzar en la protección de la biodiversidad y en el desarrollo sostenible de los territorios rurales.

En este punto, ha recordado que la Junta ha invertido casi dos millones de euros en las Marismas de Barbate para su recuperación ambiental, la conservación de la biodiversidad y el impulso de un turismo responsable que genera "nuevas oportunidades para el territorio".

Durante su intervención, la consejera ha situado la digitalización como uno de los ejes prioritarios de la política cinegética que impulsa la Junta de Andalucía, enmarcada en un proceso más amplio de modernización administrativa.

La jornada también ha servido para abordar las medidas impulsadas para favorecer el relevo generacional en la caza. El Plan Andaluz de la Caza contempla acciones específicas para facilitar la incorporación de jóvenes y mujeres desde el punto de vista formativo y económico, así como iniciativas de acceso a la práctica cinegética en terrenos públicos.

Catalina García ha puesto de relieve que la Junta ha mantenido en los presupuestos autonómicos la bonificación del 30% de las tasas por expedición de licencias de caza en Andalucía, una medida orientada a facilitar la incorporación de nuevos cazadores, y ha recordado que los mayores de 65 años han quedado exentos del pago, mientras que los menores de 18 años y las personas cazadoras federadas cuentan con una bonificación del 50%.

Igualmente, ha incidido en que se ha reforzado el compromiso con la juventud mediante la adhesión al programa Caza Joven, promovido por la Federación Andaluza de Caza (FAC). Según ha explicado, esta iniciativa ha permitido ofrecer permisos gratuitos en terrenos públicos a jóvenes de entre 18 y 25 años durante la temporada 2025-2026, acercándolos de forma real y directa a la práctica cinegética y a la gestión del medio natural.

En el ámbito de la gestión de especies, se ha hecho referencia a varias resoluciones recientes publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía que afectan a la provincia de Cádiz, como las medidas de emergencia cinegética para el control del jabalí y la cabra montés, así como la ampliación excepcional de plazos para la celebración de monterías que no pudieron desarrollarse durante el periodo hábil debido a las condiciones meteorológicas.

En el caso del jabalí, durante la temporada 2024-2025 se han capturado en Andalucía, a través de cazadores y la propia Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente 76.654 ejemplares, de los cuales 7.348 corresponden a Cádiz.

En el caso de la cabra montés, se ha declarado un área de emergencia cinegética temporal por la presencia de sarna sarcóptica en varios municipios de Cádiz, junto a otros de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla, con el fin de frenar la expansión de esta enfermedad parasitaria y proteger tanto a la propia especie como al equilibrio del hábitat que ocupa.

Las medidas adoptadas permiten aplicar criterios de gestión selectiva para reducir densidades y minimizar el riesgo de contagio, en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica que desarrolla la Junta de Andalucía.

Además, tras la aprobación de la Orden de control de predadores y acreditación de controladores, y dado el avanzado estado de tramitación de la Orden que desarrolla el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía, se ha informado sobre el inicio de dos nuevas normativas: primero, la Orden para la certificación y control genético de granjas cinegéticas de perdiz roja y codorniz común; y segundo, el nuevo Plan del Área Cinegética Alcornocales.