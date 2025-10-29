La Junta destaca la apuesta andaluza por la economía circular en las Jornadas de Anepma en Rota (Cádiz)

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, en las Jornadas de Anepma en Rota - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular de la Junta de Andalucía, Carmen Jiménez, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, han puesto de relieve la apuesta del Gobierno andaluz por la economía circular en Andalucía y por una gestión de residuos marcada por la eficiencia.

Lo han hecho en las XXXII Jornadas Técnicas de la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente (Anepma) que se han celebrado este miércoles en Rota (Cádiz), en la que han participado con otras autoridades y representantes empresariales, ha indicado la Junta en una nota.

Óscar Curtido ha inaugurado este encuentro, que reunirá hasta el viernes 31 de octubre a administraciones, empresas públicas, universidades y expertos para debatir sobre gestión de residuos, economía circular, innovación y servicios públicos locales. Por su parte, Carmen Jiménez ha intervenido con una ponencia sobre la transición hacia un modelo circular y la gestión eficiente de los residuos generados en Andalucía.

Ambos representantes han puesto en valor "la innovación y digitalización" como herramientas "esenciales" para modernizar la gestión de residuos y mejorar la eficiencia administrativa, así como el papel protagonista de los ayuntamientos y empresas públicas locales en la transición energética y la implantación de modelos más sostenibles.

A este respecto, han incidido en la importancia de la cooperación entre administraciones y empresas públicas para lograr una gestión "más circular, eficiente y transparente".

Durante su intervención, Curtido ha destacado que Andalucía "vive un momento decisivo en su transición hacia un modelo de economía circular, alineado con los objetivos europeos de reducción de residuos, reutilización, reciclaje y neutralidad climática".

En este ámbito ha subrayado el compromiso de la Junta de Andalucía con este proceso, que se traduce en una inversión global de 217,6 millones de euros en actuaciones para mejorar la gestión de residuos y fomentar la economía circular, de los cuales 156 millones se han destinado a ayuntamientos y entidades locales.

Entre las nuevas líneas de apoyo, el delegado territorial de Sostenibilidad ha aludido a los diez millones de euros para la adquisición de vehículos de recogida de biorresiduos y los cuatro millones para el Plan Planeta, centrado en la creación de una red de estaciones de transferencia.

Además, ha recordado que desde 2019 se han invertido 18,8 millones de euros en la construcción de 37 nuevos puntos limpios, acercando el reciclaje a la ciudadanía.

En esa línea, ha resaltado las actuaciones de sellado y recuperación de vertederos, con 35 millones de euros destinados a corregir impactos ambientales del pasado, y la puesta en marcha de campañas de sensibilización ciudadana, como 'Andalucía recicla con arte', que promueven un cambio cultural positivo hacia la sostenibilidad.

El delegado territorial ha concluido su intervención afirmando que "la sostenibilidad no se decreta" sino que "se construye cada día, con cada gesto responsable, cada inversión y cada política coherente". Ante esto, ha afirmado que "Andalucía está avanzando con hechos, y lo hace gracias a los profesionales que trabajan por ciudades más limpias, más eficientes y más humanas".

Es la primera vez que el municipio roteño acoge estas jornadas, donde despunta como asociada de Anepma la empresa municipal Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible, Modus Rota, del Ayuntamiento de esta localidad.

El programa de estas jornadas técnicas incluye contenidos que abordan cuestiones como los residuos en el marco europeo, la fiscalidad en esta materia, convenios, la transición energética y sistemas de recogida y limpieza, tratamiento de residuos, contratación e inteligencia artificial, entre otros temas.