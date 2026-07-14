Junta destaca el compromiso con la sostenibilidad con la bandera azul en el puerto deportivo de Sancti Petri en Cádiz

Mercedes Colombo tras el izado de la bandera azul en el puerto deportivo de Sancti Petri. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha izado en la mañana de este martes la bandera azul del puerto deportivo de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, en compañía de la delegada territorial de Fomento, responsable de Puertos titularidad de la Junta, Carmen Sánchez, de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, Ana María González, donde ha destacado "la calidad y el compromiso de sostenibilidad de estos espacios".

Según ha indicado la Junta en una nota, en su intervención Colombo ha señalado que "éste es un día importante, compartido por las administraciones y los distintos actores que forman parte de Sancti Petri, en un maravilloso entorno".

Además, ha destacado el hecho de "tener seis puertos en la provincia con banderas azules, que unidos a los 32 reconocimientos de este tipo para las playas hacen que esta provincia sea un referente en turismo sostenible, en economía, en todo lo que es gastronomía, buenas maneras y buenas formas de gestionar las costas".

"Cádiz es un destino atractivo para los visitantes y los vecinos que disfrutamos de estos enclaves portuarios y de nuestras playas y el turismo es una de las fuentes de riqueza que tiene nuestra provincia, una fuente económica importante y tenemos que cuidarlo y mimarlo todos los días", ha afirmado.

Asimismo, Colombo ha valorado "la calidad y el compromiso de sostenibilidad" respecto a estos espacios desde el prisma de estos galardones y ha aludido a "un turismo sostenible, de excelencia y seguro en cuanto a actividades que se realizan en la provincia", con enclaves avalados por este tipo de reconocimientos.

La delegada ha explicado que "este buen hacer es un trabajo de 365 días, así como de coordinación, de diálogo y consenso entre administraciones, ayuntamientos, en este caso el de Chiclana, empresas, clubes o asociaciones, no sólo en la época de verano, también a lo largo de todo el año".

"Tenemos mucha suerte de no tener turismo sólo en los meses de verano y eso aporta riqueza económica para la zona. Estamos de enhorabuena, porque se está haciendo un trabajo constante para que una industria tan importante como el turismo se mime y se cuide", ha añadido en este sentido la delegada de la Junta.