Junta destaca que la consulta de cirugía menor de San Roque (Cádiz) ha hecho desde su inicio más de 4.600 actuaciones

SAN ROQUE (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La consulta de cirugía menor de la Unidad de Gestión Clínica de San Roque (Cádiz), ubicada en el Centro de Salud 'Juan Batanero', ha realizado desde su puesta en funcionamiento en el año 2023 y hasta el pasado 31 de octubre un total de 4.670 actuaciones, según ha destacado la delegada territorial de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Eva Pajares, que ha "lamentado que el alcalde del municipio pida activar este quirófano cuando es una realidad desde hace más de dos años".

"La Junta de Andalucía ha venido dotando al municipio de San Roque de nuevos profesionales y servicios, como es el caso de este quirófano de cirugía menor donde en 2023 se atendieron 1.056 pacientes, en 2024 un total de 2.011 y entre enero y octubre de este año 1.603", ha destacado en una nota la delegada, que ha añadido que para poner en marcha esta consulta, además de inversión en equipamiento, se ha contratado también a una enfermera.

En este sentido, ha añadido que "ésta no es la única nueva profesional que se ha incorporado a la Unidad de Gestión Clínica de San Roque", ya que en los últimos años, según ha indicado, se han sumado dos fisioterapeutas (y está previsto que en diciembre se incorporen dos más), un terapeuta ocupacional, dos enfermeros especialistas en familia y comunitaria, "consolidándose en la estructura de la plantilla", dos enfermeras referentes de centros educativos, un administrativo, cuatro médicos de familia y cuatro enfermeras para la ampliación de los cupos.

Respecto a Pediatría, ha señalado que tanto el centro de salud San Roque Sur como los consultorios de Guadiaro, Puente Mayorga, San Enrique de Guadiaro, Campamento, Estación de San Roque y Taraguilla, cuentan con consultas, que son atendidas por cuatro profesionales, cuatro médicos en funciones de pediatría, que atienden a toda la población infantil de la UGC de San Roque. Además, se ha contratado a tres enfermeros para consulta de atención pediátrica en los diferentes consultorios y centros de salud.

En cuanto a las infraestructuras en este municipio, ha explicado que desde la Junta de Andalucía se ha procedido también a la instalación de un mamógrafo y un ortopantomógrafo en junio de este año, se han realizado también mejoras y reformas de consultas asistenciales, se ha rehabilitado la sala de fisioterapia tanto en infraestructura como en la dotación de material específico, se ha reformado la sala de formación del centro.

Además, se ha incorporado equipamiento como sillones ginecológicos para la realización de citologías del programa de detección precoz del cáncer de cuello de útero, y un nuevo sillón odontológico; camillas hidráulicas en la sala de cirugía menor y resto de consultorios; electrocardiogramas en todos los centros; ecógrafo; material de fisioterapia y rehabilitación; ordenadores portátiles para la actividad a domicilio; y un desfibrilador manual para el centro de salud 'Juan Batanero'.

"Las inversiones, los nuevos profesionales, las mejoras en el ámbito de la sanidad que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno, están ahí, y se pueden ver", ha afirmado la delegada territorial, para quien "las declaraciones del alcalde afirmando que la Junta de Andalucía margina al municipio de San Roque son una muestra de irresponsabilidad, pues obvia todo lo realizado y transmite un mensaje engañoso al pueblo de San Roque".