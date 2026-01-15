La Junta destaca la excelencia científica del Inibica de Cádiz y su contribución a la mejora de la salud

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en una visita al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica) - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha remarcado que el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (Inibica) constituye "el mejor ejemplo" de la excelencia científica al servicio de las necesidades de la población y del objetivo esencial de mejorar la salud y la vida de las personas a través de la puesta en marcha de nuevas terapias o diagnósticos.

Nacido en 2016, está gestionado por la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica Cádiz y forman parte de su estructura la Universidad de Cádiz, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), además de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha indicado la Junta en una nota.

El consejero ha visitado las instalaciones de este centro especializado en investigación biomédica que recientemente ha obtenido la acreditación del Carlos III como Instituto de Investigación Sanitaria, un reconocimiento "de prestigio" que avala "su calidad científica, la profesionalidad y cualificación de su personal, la solidez de su gobernanza y el impacto de sus líneas de trabajo", como ha afirmado.

En su recorrido, Gómez Villamandos ha estado acompañado por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell.

A juicio del consejero de Universidad, este instituto "está pegado a la sociedad", ya que está integrado en cinco hospitales y centros de atención primaria de la provincia de Cádiz, por lo que su personal "pulsa a diario las necesidades de la sociedad gaditana y andaluza".

En ese sentido, ha apuntado que el Inibica, junto al resto de centros, fundaciones e instituciones de I+D, "contribuye a fortalecer los cimientos de la Andalucía del futuro, que se construye sobre la investigación como motor transformador".

Además, ha hecho hincapié en que este año el instituto cumple su décimo aniversario, dibujando una trayectoria "consolidada" en aspectos clave como los recursos humanos, la producción científica, la captación de fondos, la formación o el impacto alcanzado a partir de sus resultados de I+D.

No obstante, también ha puesto el acento en "los retos de futuro" que se ha marcado esta entidad y que pasan por el refuerzo de su estructura clínica a través de convocatorias de personal y la potenciación de recursos propios para "atraer y retener talento, consolidando el relevo generacional".

En ese contexto, se ha referido al convenio que firmaron en diciembre pasado las consejerías de Sanidad y Universidad, con el que se asegura el funcionamiento y el sostenimiento del Inibica a través de la autofinanciación.

Este instituto lleva a cabo una investigación biomédica multidisciplinar y competitiva de nivel internacional sobre las causas de las patologías más prevalentes en la población y desarrolla nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento. Realiza I+D fundamental a nivel molecular o celular con la finalidad de transferir de forma inmediata los conocimientos a la realidad clínica.

Actualmente, tiene activos más de 60 proyectos nacionales e internacionales y 200 ensayos y estudios clínicos en áreas prioritarias de salud. Da soporte a 31 grupos de investigación consolidados, 15 emergentes y 15 asociados, muchos de ellos liderados o integrados por personal investigador de la Universidad de Cádiz.

Además, su producción científica en los últimos cinco años supera las 2.000 publicaciones académicas, 30 guías de práctica clínica y más de 70 solicitudes de patentes y registros de propiedad intelectual, como ha resaltado la Junta.

A esto se suma que su gerente, Julio Ríos de la Rosa, ha obtenido la acreditación RTTP (Registered Technology Transfer Professional), el reconocimiento internacional de mayor prestigio para los profesionales dedicados a la gestión de la investigación y la transferencia de tecnología y conocimiento.

Ríos se ha convertido en el primer profesional de innovación de la Red de Fundaciones Gestoras de la Investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía en alcanzar ese estatus.