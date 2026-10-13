Junta destaca el impacto económico, turístico y social que tendrá el VI Andalucía October Tour de Montenmedio en Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en la presentación del VI Andalucía October Tour de Montenmedio - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado el "gran impacto" económico, social y turístico que supondrá para la comarca de La Janda y para el resto de la provincia de Cádiz la celebración del VI Andalucía October Tour, en las instalaciones de la Dehesa de Montenmedio en Vejer de la Frontera.

Hasta el 8 de noviembre este espacio se va a convertir en el escenario de una cita ecuestre que ya se ha consolidado como un "referente" para la hípica internacional, y que demuestra "el potencial" de la provincia para acoger competiciones deportivas de primer nivel, como ha indicado la delegada en palabras recogidas por la Junta.

Colombo ha realizado estas declaraciones en el transcurso del acto de presentación de la sexta edición del Andalucía October Tour de Montenmedio, en el que ha estado acompañada del vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, la directora del evento y presidenta de Andalucía Sunshine Tour, Teresa Blazquez, el alcalde Vejer de la Frontera, Antonio González, y la delegada territorial de Turismo en Cádiz, María Jesús Herencia.

Desde la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, se respalda un año más este evento, colaborando con iniciativas como ésta, que "fortalecen nuestra imagen y la proyectan al exterior, generan oportunidades, riqueza y empleo, ayudando también a desestacionalizar y a poner en valor los recursos del territorio", según ha dicho la delegada.

Además, ha subrayado que, según las estimaciones de la organización, ese impacto económico alcanzará los 25 millones de euros, con la generación de más de 800 puestos de trabajo directos e indirectos y alrededor de 35.000 visitantes vinculados a la celebración de esta cita.

"Estos números demuestran la dimensión internacional de esta competición y la capacidad de Cádiz para atraer talento, profesionales y aficionados de todo el mundo. El Andalucía October Tour nos convierte en el foco de la hípica internacional y refuerza también la proyección de la comarca de la Janda como un destino capaz de ofrecer mucho más que sol y playa", ha afirmado.

Colombo ha señalado que esta es una cita que combina "excelencia deportiva, proyección internacional y oportunidades para nuestra provincia", por lo que ha deseado que sea "un éxito deportivo y organizativo" y que quienes visiten la zona durante estas semanas "disfruten no solo de la competición sino también de la maravillosa provincia de Cádiz".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Juan José Ortiz, ha manifestado este evento "sitúa a la comarca de La Janda y al resto de la provincia en el escaparate internacional de la hípica", un acontecimiento que "demuestra nuestra capacidad para acoger a grandes competiciones, ofreciendo una experiencia que invita a repetir".

Las cifras, ha continuado, "avalan este evento", en el que se darán cita más de 1.100 jinetes y 2.200 caballos procedentes de más de 40 nacionalidades.

Ortiz ha añadido que al celebrarse en octubre, "permite prolongar esa actividad turística más allá de ese verano", lo que significa "dar continuidad, empleo y, en definitiva, aprovechar mejor los recursos de Cádiz".

Para la Diputación esta cita "impulsa la economía, promueve el deporte y proyecta la provincia como un destino de calidad, por lo que hay que reconocer el trabajo de la organización que hace posible que un acontecimiento deportivo de esta dimensión se lleve a cabo en la provincia de Cádiz", ha aseverado.

El alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio González, ha agradecido a la familia Blázquez, "alma y emblema de la hípica a nivel internacional", que organice este evento, que repercute "tan positivamente" en su localidad, destacando además los valores de "una gran familia que ha recibido el reconocimiento de toda la sociedad".

Para finalizar, Teresa Blázquez ha dicho en su intervención que está "muy orgullosa" de poder representar al Circuito Hípico del Sol. Este será el primer circuito que harán sin su padre, representadno "mucho" para ella al ser presidenta de su proyecto.

"Quiero agradecer el apoyo institucional de la Junta de Andalucía, de la Diputación y de los ayuntamientos de Vejer de la Frontera y de Barbate. Sin ese apoyo no sería posible llevar a cabo estos acontecimientos", ha manifestado, explicando que el circuito de otoño empezó hace seis años y que ofrece cuatro semanas de competición.

Hoy comienzan los campeonatos de España de Salto de Obstáculos.

La directora del VI Andalucía October Tour ha destacado "el buen ambiente" que se genera alrededor de los campeonatos, invitando a todo el mundo a venir a Montenmedio.

Blázquez ha citado que "quizás" la prueba más importante es la del 30 de octubre, la Copa de las Naciones, al ser "la más numerosa", con 17 países confirmados para su participación y a la que vendrán los mejores jinetes del mundo.