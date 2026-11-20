Archivo - La delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Cádiz, María Jesús Herencia, en rueda de prensa. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La puesta en marcha de una nueva conexión aérea de la compañía Wizz Air que unirá Madrid con Jerez a partir del 14 de diciembre permitirá incrementar en cerca de un millar de plazas semanales la oferta entre ambos aeropuertos, según ha destacado la delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, María Jesús Herencia.

Además, en una nota, ha señalado que tomando como referencia el pasado mes de octubre, en el que las conexiones entre Madrid y Jerez de la Frontera movieron en ambos sentidos 19.581 pasajeros según los datos de Aena, este aumento de la capacidad podría suponer una subida de viajeros cercana al 20% en los vuelos con la capital de España.

En este sentido, ha añadido que en el conjunto de la actividad del aeropuerto jerezano, con más de 112.000 viajeros registrados en el mes de octubre, la nueva conexión supondría un incremento del 3,5% en pasajeros a partir de estos mismos cálculos, mejorando además "la posición competitiva de Almería en el mercado nacional".

La nueva conexión Madrid-Jerez-Madrid contará con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes, y estarán operativas inicialmente hasta el final de la temporada de invierno 2026/2027, según anunció este jueves la compañía aérea.

Herencia ha señalado que, de este modo, "se refuerza la conectividad de la provincia y se abren nuevas oportunidades para el turismo y la actividad económica", ya que la atracción de visitantes al destino "favorecerá la actividad de las empresas y autónomos".

La delegada ha valorado el trabajo previo realizado desde la Mesa de Conectividad Aérea para reforzar las conexiones de los aeropuertos andaluces y ofrecer nuevas alternativas de movilidad a los residentes y visitantes, especialmente ante las consecuencias del parón ferroviario tras el accidente de Urda (Toledo).

Por su parte, el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ya resaltó que estas nuevas conexiones aéreas "vienen a mitigar los problemas de movilidad que están padeciendo miles de ciudadanos y el perjuicio que la interrupción de las comunicaciones ferroviarias está ocasionando al turismo y a la economía andaluza, una situación que exige soluciones urgentes".

Asimismo, Gavira subrayó que "Andalucía necesita más y mejores conexiones aéreas, especialmente en aquellos territorios que tienen un enorme potencial turístico y económico, y que durante demasiado tiempo han sufrido limitaciones en su conectividad". En este sentido, ha insistido en que el objetivo de la Consejería es seguir trabajando para ampliar las oportunidades de conexión de los aeropuertos andaluces, favorecer la llegada de visitantes durante todo el año y contribuir a la desestacionalización del turismo.