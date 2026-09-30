La Junta destina 210.000 euros a reparar vías pecuarias de Torre Alháquime (Cádiz)

El delegado Óscar Curtido en una de las vías pecuarias de Torre Alháquime. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TORRE ALHÁQUIME (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado Torre Alháquime, donde se están desarrollando trabajos de emergencia en vías pecuarias dañadas por la sucesión de borrascas registrada a principios de año, con un inversión de unos 210.000 euros.

Según ha indicado la Junta en una nota, el delegado, acompañado por el alcalde de esta localidad, Pedro Barroso, y por el equipo técnico encargado de estas tareas, ha señalado que "este tipo de trabajos de emergencia, que también se están desarrollando en otros puntos de la comarca y de la provincia, son muy necesarios para poder transitar por las vías pecuarias con normalidad y con plena accesibilidad, ya que han sufrido deterioros de consideración".

Ambos representantes institucionales han señalado la importancia de estas infraestructuras verdes para Torre Alháquime y de la colaboración entre administraciones para el desarrollo de las labores de emergencia.

La actuación de mayor envergadura en este término municipal, según ha explicado la Junta, se realiza en la vereda de la Espartala y contempla el acondicionamiento general de un kilómetro y medio de vía pecuaria, mediante el escarificado, reperfilado y compactación de la plataforma, con aporte de zahorra en las zonas más deterioradas. En estas obras tendrá especial importancia la recuperación del sistema de drenaje de la infraestructura, mediante la limpieza, apertura y reperfilado de las cunetas, ha añadido.

En este sentido, ha señalado que la pérdida de funcionalidad de estas ha favorecido la concentración de las escorrentías, uno de los principales factores que han provocado el deterioro de la vía. Asimismo, se actuará sobre varios taludes afectados por corrimientos y desprendimientos, mediante la retirada del material inestable, el saneo y el reperfilado y, donde resulte necesaria, la colocación de escollera para mejorar su estabilidad.

Además, según ha apuntado la Junta, esta actuación contempla la reparación de dos puntos especialmente dañados en los que se ha producido el colapso de la plataforma y el consiguiente corrimiento de tierras. Ahí, será necesario sanear las zonas afectadas, reconstruir la plataforma y ejecutar estructuras de escollera para su sostenimiento y estabilización.

Vereda de las Vegas

También en el término municipal de Torre Alháquime, la vereda de las Vegas resultó especialmente afectada por los episodios de lluvias en un punto en el que la concentración de la escorrentía provocó la erosión y el arrastre de parte de la plataforma del camino, hasta comprometer el tránsito por la vía.

Ante esta situación, se ejecutó inicialmente una actuación de emergencia para restablecer el paso, mediante la colocación de una conducción de gran diámetro y el aporte del material necesario sobre la zona afectada, según ha recordado la Junta, que ha señalado que posteriormente se ha reforzado provisionalmente el paso mediante nuevos aportes de material, lo que ha permitido mantener la circulación mientras se acomete una solución definitiva.

Por su parte, la actuación prevista contempla, como principal intervención, la ejecución de un vado de hormigón en el punto afectado, diseñado para permitir el paso de las escorrentías superficiales sin comprometer la estabilidad de la plataforma y reducir el riesgo de que vuelvan a producirse daños similares.

La Junta ha señalado que la recuperación de este punto de la vía resulta especialmente relevante porque da acceso a numerosas parcelas y explotaciones agrícolas de la zona y constituye una infraestructura de importancia para el desarrollo de la actividad agraria y la economía local.