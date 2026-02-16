La Junta destina 34.000 euros en ayudas a 14 bandas de música de la provincia de Cádiz para la compra de instrumentos

Archivo - Un concierto de la Banda de Música de la Asociación Cultural Agripino Lozano en la Plaza del Rey de San Fernando (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO - Archivo

CÁDIZ 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 bandas de música de la provincia de Cádiz se van a beneficiar de las ayudas impulsadas por la Consejería de Cultura y Deporte para la compra y renovación de instrumentos, una medida que pretende respaldar a estas agrupaciones musicales y a la que se va a destinar más de 34.000 euros.

A través de estas ayudas los beneficiarios van a poder renovar y comprar instrumentos de viento, de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, ha indicado la Junta en una nota.

La delegada territorial de Cultura y Deporte en la provincia, Tania Barcelona, ha destacado la importancia de estas subvenciones, recordando que las bandas de música "mueven a miles de personas y dinamizan la cultura local". Así, ha puesto en valor a las bandas de música como "uno de los activos culturales y formativos más dinámicos y de mayor implicación en todo el territorio andaluz".

El máximo del importe concedido por banda asciende a unos 2.500 euros, siendo los beneficiarios la Asociación Musical Ciudad de Cádiz; la Agrupación Musical San Juan y la Asociación Instructivo Cultural Unión Musical Neojarillense, de Jerez; la Asociación Musical Marqués de Atalaya, de Algar; la Agrupación Artística Musical Amigos de la Banda, de La Línea de la Concepción; la Asociación la Gran Banda Sones de Cádiz, la Asociación Cultural Musical San José Artesano, la Asociación Sociedad Filarmónica de San Fernando y la Asociación Cultural Maestro Agripino Lonazo, de San Fernando; la Asociación Cultural Banda de Música Maestro Infantes de Los Barrios; la Asociación Banda de Música Amando Herrero, de Algeciras; la Asociación Musical de Olvera; la Banda de Música Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey; y la Antigua y Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Rota.

Estas ayudas, convocadas el pasado 1 de septiembre en régimen de concurrencia no competitiva, se dirigen a las asociaciones o fundaciones culturales de carácter musical sin ánimo de lucro y las hermandades y cofradías que tengan vinculadas o adscritas bandas de música, que estén inscritas en el registro público que resulte exigible conforme a su normativa de aplicación y tengan su domicilio social en la comunidad autónoma andaluza.

Así, son subvencionables los gastos por la adquisición de instrumentos de viento de madera y metal, de percusión y cualesquiera otros utilizados por las bandas, quedando expresamente excluido la adquisición de cualquier tipo de accesorio, excepto los de los instrumentos de percusión, atriles de concierto, luces de atril, mamparas separadoras de percusión, tarimas elevadoras para set de percusión o secciones viento metal.