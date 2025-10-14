La Junta destina más de 11,4 millones al mantenimiento del empleo de 2.226 personas con discapacidad de Cádiz

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, junto al delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia, Daniel Sánchez Román, en una visita al Centro Especial de Empleo FCC Equal Andalucía en Jerez - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado que se han destinado más de 11,4 millones de euros para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo (CEE), beneficiando a 48 entidades gaditanas y garantizando 2.226 contratos.

Lo ha señalado en una visita este lunes en Jerez de la Frontera a las instalaciones del Centro Especial de Empleo FCC Equal Andalucía S.L., una empresa referente en la provincia por su compromiso con la integración laboral de personas con discapacidad, ha indicado la Junta en una nota.

Colombo ha estado acompañada por el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en la provincia, Daniel Sánchez Román, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos, Desarrollo Sostenible y Eficiencia Energética del Ayuntamiento de Jerez, Jaime Espinar y la concejala de Empleo, Comercio y Consumo, Nela García.

Durante la visita, ambos representantes andaluces han resaltado la importancia de los Centros Especiales de Empleo como "motores de oportunidades laborales" y de un tejido empresarial "inclusivo y sostenible".

Colombo ha expresado el "placer" que supone estar en FCC Equal, una empresa que "combina profesionalidad con la prioridad de ofrecer empleo de calidad a personas con discapacidad", destacando además "el firme compromiso de la Junta con el empleo inclusivo y las entidades que lo hacen posible".

En ese sentido ha recordado que "en mayo de 2025" se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la resolución de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y la Competitividad Empresarial, que regula las subvenciones destinadas al Fomento del Empleo de Personas con Discapacidad en CEE y en el Mercado Ordinario de Trabajo. Esta convocatoria, de concurrencia no competitiva, cuenta con un presupuesto global de 110 millones de euros, de los cuales 11,57 millones se han destinado a la provincia de Cádiz.

Entre las empresas beneficiarias destaca FCC Equal CEE Andalucía S.L., que ha recibido una subvención de 805.658,85 euros para consolidar 153 contratos, asegurando la estabilidad laboral y el desarrollo profesional de sus trabajadores.

El Centro Especial de Empleo de Jerez de FCC EQUAL se dedica a la integración laboral de personas con discapacidad, prestando servicios de recogida de residuos y limpieza viaria en el municipio. Además de su labor operativa, el centro promueve la inclusión social y el bienestar de su plantilla, ofreciendo programas de apoyo, rehabilitación, formación y actividades que fomentan la salud física y emocional de los trabajadores, así como su desarrollo profesional y autonomía.

Tanto Colombo como Sánchez han coincidido en subrayar que los CEE son "una pieza clave" en las políticas activas de empleo de la Junta, al promover la inserción laboral, la formación, la estabilidad y la igualdad de oportunidades.

"Los CEE crean mucho más que espacios de trabajo: generan entornos de inclusión, igualdad y desarrollo profesional, y contribuyen a cambiar la percepción social sobre las capacidades de las personas con discapacidad", ha sostenido la delegada.

Además, la Junta ha indicado que la Consejería de Empleo tiene en trámite de resolución otras líneas de ayudas que buscan fortalecer la creación y adaptación de empleo inclusivo.

Entre estas iniciativas se encuentran la Línea 1, que subvenciona la inversión fija vinculada a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, con un presupuesto de 30.000 euros destinado a Cádiz. Esto cubrirá tanto nuevas contrataciones como la transformación de contratos temporales en indefinidos. También está la Línea 3, destinada a la adaptación de puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas en los CEE, con un presupuesto de 5.300 euros para la provincia.

En el caso de las empresas del mercado ordinario, también se prevén la Línea 5, orientada a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad, con 38.000 euros para Cádiz, y la Línea 6, dirigida a la eliminación de barreras arquitectónicas y la adaptación de puestos de trabajo, con 2.750 euros para la provincia.

Estas medidas permitirán que más personas accedan a un empleo estable y accesible, fomentando su integración y desarrollo profesional.