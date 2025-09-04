La Junta destina más de 1,17 millones de euros a mejorar vías pecuarias en Olvera y Alcalá del Valle (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, junto a la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma. - JUNTA DE ANDALUCÍA

OLVERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en la provincia de Cádiz, Óscar Curtido, ha informado sobre las actuaciones realizadas y en ejecución que la administración andaluza está llevando a cabo en vías pecuarias de los términos municipales de Olvera y Alcalá del Valle, y donde se ha destinado un un presupuesto total de 1.175.639 euros.

El representante de esta Consejería ha visitado ambas localidades en compañía de la alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, y el alcalde de Alcalá del Valle, Rafael Aguilera, ha indicado la Junta en una nota.

Estas actuaciones suponen, según ha indicado Curtido, "una apuesta clara de esta Consejería por nuestros pueblos", señalando que estas infraestructuras "no son sólo caminos, sino espacios que facilitan la vida de la población y que vertebran el territorio, contribuyendo al desarrollo rural".

así, ha añadido que "el objetivo es claro", apostando por "seguir invirtiendo en la sierra de Cádiz, atendiendo las necesidades de los municipios y ofreciendo soluciones que redunden en el bienestar de sus vecinas y vecinos".

En este ámbito, a Olvera se destinan 620.758 euros desde 2022 hasta ahora en actuaciones desarrolladas en la Cañada Real de Sevilla y en la colada de Cerro Gordo, además de en los trabajos que están ejecutándose en el cordel de este municipio al Gastor.

Óscar Curtido ha supervisado con la alcaldesa olvereña las tareas en ejecución en esta infraestructura verde. En esta visita, ha incidido en la apuesta del Gobierno andaluz por la mejora de esta vía pecuaria y de las arregladas anteriormente, unas labores de adecentamiento "necesarias para facilitar la accesibilidad en estas infraestructuras verdes y vertebrar las zonas rurales".

Por su parte, la alcaldesa ha destacado la relevancia de estas vías pecuarias y ha agradecido los trabajos de la Junta de Andalucía.

Durante la visita, Óscar Curtido y Remedios Palma han recorrido distintos tramos de la vía pecuaria junto a los técnicos, donde se ha planteado la posibilidad de complementar los trabajos con el hormigonado en algunos puntos con mayor pendiente. El delegado territorial ha recogido esta propuesta y se ha comprometido a estudiarla "con detalle" con el objetivo de que estas actuaciones puedan culminar la mejora de esta infraestructura verde "de la manera más adecuada".

Posteriormente, Óscar Curtido se ha desplazado hasta Alcalá del Valle, donde ha visitado con el alcalde las zonas de los trabajos realizados en vías pecuarias. A este municipio se destina desde esta Consejería un total de 554.881 euros desde 2022 en actuaciones en este tipo de infraestructuras verdes.

Durante la visita, ha valorado la importancia de estos trabajos de adecentamiento que se han ejecutado en la Cañada Real de Málaga y en el cordel de Ronda a Osuna, así como en la colada Vega de la Isla.

Además, el alcalde alcalareño ha destacado que estas actuaciones revierten en mejoras para este término municipal, además de resaltar la relevancia de este tipo de infraestructuras. Es por eso que ha mostrado "todo el agradecimiento" por la intervención en estos caminos "vertebradores para el desarrollo de nuestra agricultura".

"Esto hace que hoy tengamos nuestra red agrícola en unas condiciones bastante óptimas", ha dicho el alcalde.

En ambos municipios visitados, Óscar Curtido ha insistido en que es "fundamental" seguir colaborando entre las distintas administraciones en materia de sostenibilidad, medio ambiente y vertebración del territorio, en beneficio de la población y de estas localidades de la Sierra de Cádiz.

Los trabajos desarrollados y en curso en estas y otras vías pecuarias de la provincia de Cádiz incluyen tratamientos selvícolas, entre otras tareas, además de escarificado, refino y planeo, aporte de zahorra y compactación de firmes.