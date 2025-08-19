Junta destina más de 1,9 millones a cuatro municipios de Cádiz para financiar servicios sociales comunitarios

Archivo - Cádiz.-Educación.-Licitada por 260.000 euros la eliminación de barreras arquitectónicas en el IES El Picacho de Sanlúcar - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la orden por la que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad distribuye un total de 1,9 millones de euros entre cuatro ayuntamientos de la comarca gaditana del Campo de Gibraltar para la financiación de los servicios sociales comunitarios en este ejercicio.

En una nota, la Junta ha resaltado que "por primera vez" se distribuyen en la misma orden la totalidad de los fondos procedentes de los presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía y los del Estado, siendo las localidades de Algeciras, La Línea, Los Barrios y San Roque las beneficiarias de una partida "fundamental" para el funcionamiento de una red a través de la cual se atiende a las personas más vulnerables.

Así, por un lado, se financian los servicios sociales comunitarios y, por otro, hay cuantías destinadas al refuerzo de los equipos de atención a la infancia y la familia.

En lo que se refiere a las prestaciones básicas de servicios sociales, a Algeciras le corresponden un total de 865.012,45 euros; a La Línea 449.186,9 euros; Los Barrios 184.753,22 euros y a San Roque 210.419,19 euros.

En total son 1.709.371,76 euros, de los cuales la Junta aporta 1.158.948,92 euros mientras que el resto --550.422,84 euros-- los pone el Ministerio de Derechos Sociales.

En lo que se refiere al refuerzo de los equipos de atención a la infancia y la familia, Algeciras va a contar con 135.953,04 euros, La Línea con 70.048,16 euros y San Roque 35.571 euros. En lo que respecta a Los Barrios, se ha indicado que cuenta con un remanente de crédito no ejecutado, por lo que no percibe asignación ni por parte de la Junta ni del Ministerio en esta anualidad.

La aportación total en este refuerzo asciende a 241.573 euros, financiados al 50% entre la Consejería y el Ministerio.

En el conjunto de Andalucía la Junta va a distribuir un total de 67,5 millones de euros entre las entidades locales andaluzas, de los cuales 10,2 millones de euros se destinan a la Diputación de Cádiz y a 15 ayuntamientos de la provincia de más de 20.000 habitantes, entre ellos los mencionados del Campo de Gibraltar.

Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los servicios sociales y, específicamente, de las contrataciones realizadas por las entidades locales para reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Renta Mínima de Inserción Social.

Así, la Junta de Andalucía ha puesto de manifiesto su "clara apuesta por el fortalecimiento de la red de servicios sociales comunitarios, que atienden a más de un millón de andaluces, y por la calidad del sistema público de servicios sociales". Todo ello, por medio de servicios que favorezcan la inclusión de aquellos colectivos y sectores de población más vulnerables, como es el caso de la infancia.

Asimismo, dentro de este compromiso, destaca el refuerzo de los equipos de infancia y familia de la red de servicios sociales comunitarios que prestan las entidades locales mediante la financiación para el programa de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

Este crédito va destinado a financiar el refuerzo de los mencionados equipos de los servicios sociales comunitarios que permiten la prevención y detección precoz de cualquier riesgo de violencia hacia la infancia, promoviendo la competencia en sus funciones de crianza por parte de las familias.

Los gastos que se financiarán serán los relativos a personal de los equipos, preferentemente profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social y, cuando sea necesario de la abogacía especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia, gastos de formación para dotar de competencias a los profesionales y a las familias, materiales de apoyo a la formación, etc.

Andalucía cuenta con la red de centros de Servicios Sociales Comunitarios más extensa del país con 251 recursos distribuidos por la geografía de nuestra tierra, en la que trabajan más de 50.000 profesionales, de los cuales más del 95% son mujeres.