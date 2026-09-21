La Junta destinará 50 millones a la redacción del proyecto de obras del nuevo hospital de Cádiz

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en el solar donde se construirá el nuevo hospital de Cádiz - JUNTA DE ANDALUCÍA
CÁDIZ 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a autorizar este martes una inversión de casi 50 millones de euros para contratar la redacción del proyecto, la dirección de obra y la coordinación de seguridad.
Sanz ha destacado que el nuevo hospital de Cádiz "pronto será una realidad para todos los gaditanos", al mismo tiempo que ha recordado que contará con 780 camas, 334 consultas y nuevas áreas de atención, incluyendo servicios materno-infantiles, urgencias, UCI, diagnóstico, cirugía y hospitalización.
La Junta ha detallado en una nota que el nuevo hospital, que atenderá a cerca de 1,4 millones de personas --sumando la población de Cádiz, Ceuta y Gibraltar--, busca ofrecer atención sanitaria integral, eficiente, centrada en el paciente y adaptada a las necesidades del entorno. Así, se enfatiza la humanización del cuidado, la digitalización de procesos y la flexibilidad estructural.
El centro concentrará la atención al paciente agudo de Cádiz, incluyendo un Área Materno Infantil, con el objeto de integrar todos los servicios que presta el actual Hospital Puerta del Mar, mientras que el Hospital San Carlos, ubicado en San Fernando, mantendrá los usos actuales.
Tendrá una dotación de 782 camas distribuidas entre el nuevo inmueble, con 663, de las que 79 serán camas de UCI o cuidados intermedios, tanto de adultos como de pediatría, y el Hospital San Carlos, que aporta 119 camas adicionales.
Como centro docente e investigador, dispondrá también de un centro de simulación asistencial, básica y avanzada, laboratorios, aulas y seminarios.
Esta configuración se completa con otros servicios de atención al paciente --admisión, mortuorio y servicios religiosos--, áreas no asistenciales a instalaciones --almacenes, logística, cocina, lavandería y vestuarios de personal-- y las áreas de dirección y administración general.
El vicepresidente primero ha incidido en que desde el Gobierno de Juanma Moreno "seguimos trabajando para mejorar la sanidad pública andaluza".