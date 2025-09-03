Se empezará a trabajar en la recuperación de Tarifa (Cádiz) cuando finalice el riesgo de incendios

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, atiende a los medios en una visita al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) en Algeciras (Cádiz). - FRANCISCO OLMO/EUROPA PRESS

ALGECIRAS (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado que Andalucía sigue siendo una comunidad autónoma "de alto riego" en cuanto a incendios y que los técnicos de la administración empezarán a trabajar en la recuperación de los parajes de Tarifa que se vieron afectados por dos incendios importantes en una semana una vez que "acabe el periodo de incendios".

En declaraciones a los medios durante una visita al Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz (Cegma) en Algeciras (Cádiz), la consejera ha reiterado que hay que esperar a que acabe este periodo para plantear medidas de reforestación en los parajes de La Peña y Sierra de Plata, donde dos incendios afectaron a una superficie de unos 600 metros cuadrados entre ambos fuegos.

A este respecto, ha reiterado que la comunidad sigue en periodo de incendios y que "llegará el momento de hacer la evaluación y que los técnicos empiecen a trabajar en lo que ha sucedido en Tarifa".

Catalina García ha explicado que septiembre es un mes "con altas temperaturas" y donde la humedad "sigue siendo muy baja", al contrario de lo que ocurre en otras comunidades autónomas de España, donde las temperaturas "han bajado mucho" y donde "ha empezado a llover", apuntando que "esos términos meteorológicos no se dan todavía en Andalucía y tenemos que seguir muy expectantes".

Es por eso que ha insistido en que "no podemos hablar ahora mismo de nada más de que la sociedad y todos debemos ser conscientes de que Andalucía sigue siendo una comunidad autónoma de alto riego".

Como ha trasladado, la Agencia Andaluza de Emergencia "está todavía en situación de emergencia" y todos los equipos técnicos de la Consejería "están centrados en el mes de septiembre".

"Le pido a la población, a todos los andaluces, que nos centremos en un mes que puede ser complicado todavía para Andalucía", ha concluido.