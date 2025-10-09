Junta y Diputación de Cádiz impulsan ocho unidades de Andalucía Orienta en la provincia

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, y de Nausika Botamino, gerente del IEDT en la Diputación de Cádiz, en el centro El Madrugador para la presentación de Andalucía Orienta - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, y la Diputación de Cádiz, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), han puesto en marcha una nueva edición del programa Andalucía Orienta, que amplía a ocho las unidades existentes en la provincia.

Gracias a esta colaboración entre ambas administración, el programa se reparte en localidades como Ubrique, Vejer, Villamartín, El Puerto de Santa María --en El Madrugador--, Barbate y Arcos de la Frontera, ha indicado la Junta en una nota.

Estas unidades serán atendidas por un equipo de 24 profesionales, compuesto por 16 técnicos de orientación, cinco técnicos de acompañamiento a la inserción y tres auxiliares administrativos, que ofrecerán atención personalizada a las personas demandantes de empleo y en la que la Consejería de Empleo invertirá 953.618 euros.

El acto de presentación, celebrado este jueves en El Madrugador en El Puerto de Santa María, ha contado con la presencia del delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, y de Nausika Botamino, gerente del IEDT en la Diputación de Cádiz.

Ambos han destacado la importancia de la colaboración institucional para ofrecer recursos de apoyo a las personas en búsqueda de empleo o mejora profesional.

Durante la presentación, el delegado territorial de Empleo ha valorado como "muy positivo" el compromiso de ambas instituciones con la empleabilidad en la provincia, con actuaciones que "personalizan la atención y diseñan itinerarios adaptados a las necesidades de cada usuario".

Además, ha profundizado en que uno de los objetivos de las últimas convocatorias de este programa ha sido el de "aumentar la atención a las personas con mayor riesgo de exclusión y aquellas con diversidad funcional en sus capacidades físicas, intelectuales y sensoriales".

El delegado territorial ha informado de que en el caso de este programa coordinado con el IEDT, "el 75% de los profesionales de la orientación se dedicarán a este perfil de demandantes".

Por su parte, Nausika Botamino ha subrayado la necesidad de "seguir apostando" por este programa en coordinación con la Junta de Andalucía, al entender que este ha demostrado ser "exitoso", con cifras que "lo demuestran", como las "más de 15.000 atenciones en toda la provincia y 420 personas, algunas de ellas con discapacidad o en situación vulnerable, que se han podido incorporar al mercado laboral gracias al trabajo de orientación del personal del Andalucía Orienta".

PROGRAMA ANDALUCÍA ORIENTA EN CÁDIZ

La convocatoria de este año 2025 de Andalucía Orienta, cuya resolución se publicó el pasado 31 de julio, contempla una inversión total para la provincia de Cádiz de 5.272.134 euros, según ha informado la Junta

En esta edición, participan en el programa 22 entidades colaboradoras --siete entidades locales y 15 sin ánimo de lucro-- que gestionan las distintas unidades de orientación que cubren todas las localidades de la provincia, sumando 124 profesionales entre orientadores y técnicos de acompañamiento, lo que supone un incremento respecto a convocatorias anteriores.

El programa Andalucía Orienta comenzó su ejecución el 1 de agosto y se prolongará hasta julio de 2026.

El objetivo del mismo es el de ofrecer información, acompañamiento y asesoramiento personalizado a las personas demandantes de empleo, ayudándolas a definir su trayectoria profesional, adquirir competencias y acceder al mercado laboral en mejores condiciones.