Junta ejecuta obras en camino de Montecoche en Los Barrios (Cádiz) para facilitar paso a torre de vigilancia de Infoca

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, visitan los trabajos que se vienen llevando a cabo en el camino forestal de Montecoche - JUNTA DE ANDALUCÍA

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El subdelegado de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, y el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, han visitado los trabajos que se vienen llevando a cabo en el camino forestal de Montecoche, en el término municipal de Los Barrios, para, entre otras cosas, permitir el paso a una torre de vigilancia de incendios forestales de cara a la próxima campaña del Plan Infoca, que se prevé que comience el 1 de junio.

En la visita ha estado también el alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, y el concejal de Medio Ambiente del municipio, Antonio Dávila, ha detallado la Junta en una nota.

Las tareas que se desarrollan consisten en la retirada de tierras desprendidas que impedían el paso, la limpieza de cunetas, el relleno de cárcavas, así como la limpieza y reparación de obras de fábrica.

Tanto Ros como Curtido han señalado que la reparación de este camino está enmarcado en las actuaciones previstas en el Plan Andalucía Actúa, para atender las diferentes incidencias que surgieron tras el tren de borrascas que azotó al Campo de Gibraltar en los primeros meses de este año.

Esto va a permitir reabrir el acceso al grupo de montes públicos de Los Barrios, así como a diversas fincas privadas de la zona.