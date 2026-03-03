La Junta empleará diez millones en el arreglo de la carretera A-374 de Algodonales (Cádiz) hacia la Serranía de Ronda

Imagen de las obras de emergencia de la carretera que conecta la Sierra de Cádiz con la Serranía de Ronda (A-374), con cargo al Plan Andalucía Actúa. A 3 de marzo de 2026 en Algodonales, Cádiz (Andalucía, España). - Gogo Lobato - Europa Press

ALGODONALES (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía va a invertir diez millones de euros en el arreglo de la carretera A-374, que conecta la sierra de Cádiz en Algodonales con la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga, y que fue una de las carreteras gravemente dañadas por el tren de borrascas de febrero.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado en Algodonales los trabajos de reconstrucción de la vía, a la par que ha avanzado que la primera fase del Plan Andalucía Actúa está "plenamente en marcha", con el 85% de las obras de emergencia en carreteras iniciadas y a la espera de comenzar el resto esta semana.

Díaz ha visitado junto al alcalde de Algodonales, Ángel Acuña, y la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, la intersección de la A-374 con la A-384, que sufrió un hundimiento de calzadas por las borrascas. Una vía, ha recordado la consejera, "vital y necesaria para el día a día de estos vecinos" en sus comunicaciones.

La carretera se cortó de manera preventiva antes de que hubiera más riesgo, ya que "lo primero era garantizar la seguridad de todas las personas", ha aseverado la consejera, recordando que entonces se estableció un paso alternativo por la carretera del embalse de Zahara-El Gastor (A-2300), que no era el paso alternativo definitivo, pero con el que se consiguió que no se quedase incomunicado el municipio gaditano.

Así, ha anunciado que ya se trabaja "a contrarreloj" para habilitar a final de semana un paso seguro sin desvíos y se está monitorizando el terreno para actuar de inmediato en su reparación, con una inversión estimada de diez millones de euros, ya no sólo en esta intersección sino en otros puntos de la carretera donde se han producido desprendimientos y en el que se instalarán mallas de contención.

"Estamos trabajando y actuando en tiempo récord, a marcha forzada, con todos los equipos al pie del cañón, sin perder un solo minuto", ha afirmado la consejera, que ha remarcado que todas las obras de emergencia estarán en marcha "antes del viernes".

Rocío Díaz ha recordado que el Gobierno andaluz invertirá, en total, 535 millones de euros en la recuperación de las carreteras andaluzas afectadas por el tren de borrascas, 260 millones de euros en una primera fase destinada precisamente a 40 actuaciones en obras de emergencia. La mayoría de esta inversión va a la provincia de Cádiz, con 107 millones de euros en obras de emergencia.

"A pesar de la situación extrema que hemos vivido, estamos dando respuesta desde el Gobierno andaluz", ha remarcado la consejera, que ha aprovechado para "agradecer a todo el equipo" su implicación para la mejora de las carreteras.

Además de esta carretera, la consejera se ha desplazado a Alcalá del Valle junto al alcalde de esta localidad, Rafael Aguilera, donde la Consejería de Fomento está actuando en otras tres carreteras de titularidad autonómica que han sufrido daños por deslizamientos. En concreto, se están acometiendo obras en la A-7276 de Alcalá del Valle a Cuevas del Becerro, en la A-384R1 en la zona norte de Alcalá del Valle y en el acceso a Alcalá del Valle de la A-384.