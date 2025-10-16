La Junta entrega a 15 personas los diplomas del Programa de Empleo y Formación 'Más Janda Interior' en Paterna (Cádiz)

Daniel Sánchez en la entrega de diplomas del Programa de Empleo y Formación 'Más Janda Interior' en Paterna. - JUNTA DE ANDALUCÍA

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha hecho entrega de los diplomas acreditativos a los 15 alumnos participantes en la primera acción formativa del Programa de Empleo y Formación 'Más Janda Interior', desarrollado por la Mancomunidad de Municipios de la Janda en el municipio de Paterna de Rivera.

En una nota, la Junta ha recordado que el proyecto, promovido por la Mancomunidad de Municipios de la Janda y subvencionado al 100% por la Consejería de Empleo con una cuantía total de 418.360 euros, comenzó el pasado 22 de abril de 2025 y se prolongará hasta el 21 de abril de 2026, con la participación de 15 alumnos-trabajadores mayores de 45 años procedentes de Alcalá de los Gazules, Benalup-Casas Viejas, Paterna de Rivera y San José del Valle.

Asimismo, ha señalado que durante los primeros seis meses del programa, el alumnado ha completado la acción formativa 'Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales', de 390 horas y nivel 1 de cualificación profesional, obteniendo así el correspondiente Certificado Profesional, tras un periodo en el que han alternado formación teórica y práctica laboral remunerada.

Tras esta primera etapa en Paterna de Rivera, el proyecto continuará en Alcalá de los Gazules con la acción formativa 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales', de nivel 2 de cualificación profesional y 370 horas de duración, que también conducirá a la obtención de un nuevo Certificado Profesional.

El delegado ha destacado que "la finalidad de estos programas es que, tras un año combinando formación en el aula y experiencia laboral remunerada, los participantes se encuentren en mejor disposición para acceder al mercado de trabajo, especialmente de los colectivos con mayores dificultades de inserción".

Asimismo, ha recordado que para la Mancomunidad de la Comarca de la Janda se han autorizado un total de tres Proyectos de Empleo y Formación, con una inversión global de 1.255.080 euros, financiados íntegramente por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Sánchez Román ha agradecido "la implicación de la Mancomunidad de Municipios y del Ayuntamiento de Paterna en la puesta en marcha de este tipo de actuaciones, que contribuyen a formar a profesionales cualificados y facilitan la inserción laboral de personas desempleadas de la comarca".

Por su parte, Javier Rodríguez, presidente de la Mancomunidad, ha querido agradecer la "buena acogida de Paterna a este grupo de alumnos trabajadores que están realizando un gran esfuerzo en este proyecto tan importante que tendrá continuidad en Alcalá de los Gazules, donde también tendrán una cariñosa acogida".

Igualmente, el alcalde de Paterna, Andrés Clavijo, ha trasladado su agradecimiento "tanto a la Junta de Andalucía como a la Mancomunidad de la Janda por el impulso de estos proyectos, y a todos los participantes por su trabajo, su constancia y sus ganas de aprender". "El camino no puede ser otro que el de apostar por las personas, por el talento local y por las oportunidades que nacen desde lo público", ha expresado.

El delegado ha aprovechado el acto para informar de una "nueva convocatoria 2025 del Programa de Empleo y Formación que se ha publicado este jueves en el BOJA, y que dota a la provincia de Cádiz con 11,3 millones de euros".