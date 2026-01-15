La Junta firma el convenio que adquiere el solar cedido por el Ayuntamiento para el nuevo conservatorio de Algeciras

Archivo - Proyecto para el nuevo Conservatorio de Música Paco de Lucía de Algeciras. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Cádiz, ha firmado ya el convenio por el cual la administración autonómica acepta la cesión, por parte del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz), del solar en el que se construirá el nuevo Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía.

Según ha explicado la Junta en una nota, el convenio establece que mediante la Orden de 23 de diciembre de 2025, de la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, se acepta la transmisión de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, acordada por el Ayuntamiento de Algeciras a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble denominado 'Solar antiguo Cuartel Fuentenueva', en la calle Fuente Nueva, 42, para que este espacio albergue el nuevo Conservatorio.

La cesión del espacio se hace de forma gratuita a la comunidad autónoma, estando previsto que el Conservatorio se adscriba a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. De este modo, una vez firmado el convenio por las dos partes, Junta y Ayuntamiento, se dará traslado del mismo a los Servicios Centrales de la Agencia Pública Andaluza de Educación, que será la encargada de la licitación del proyecto de demolición de la infraestructura que ocupa actualmente la parcela.

La Junta ha recordado que el nuevo centro se ubicará en una parcela de 6.083 metros cuadrados, contará con una superficie total construida de 3.756 metros cuadrados y tendrá capacidad para 600 alumnos, tanto de enseñanzas elementales básicas (dos ciclos con dos cursos cada uno) como de enseñanzas profesionales (seis cursos).