La Junta forma a 137 mujeres en Tarifa (Cádiz) para la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, en una visita a las alumnas del programa Preparadas en Tarifa, acompañado por el alcalde de Tarifa, José Antonio Santos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TARIFA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado este lunes a las alumnas del programa Preparadas en Tarifa, acompañado por el alcalde del Ayuntamiento de Tarifa, José Antonio Santos Perea, un programa que ha formado ya a 137 mujeres a través de 11 convocatorias ya finalizadas y la actual en ejecución.

En una nota, la Junta ha señalado que el programa se está desarrollando en la Casa de la Cultura de Tarifa y cuenta en su última convocatoria con un total de 15 alumnas, que participan en el curso 'Iníciate en el comercio electrónico y empieza a vender por Internet', que comenzó el 29 de septiembre y finalizará el próximo 9 de octubre.

Además, del 2 al 7 de octubre está abierto el periodo de inscripción para el curso 'Crea un proyecto en Canva', dirigido también a mejorar las competencias digitales y emprendedoras de las mujeres del municipio.

El delegado territorial ha recordado que este programa se enmarca en el Plan de Capacitación Digital de Andalucía y cuenta con un presupuesto de 30,68 millones de euros, con el objetivo de alcanzar a 85.000 mujeres hasta 2026 en Andalucía. Todos los cursos son gratuitos y tienen una duración de 40 horas, permitiendo la realización de itinerarios formativos más completos combinando varias acciones formativas.

Daniel Sánchez ha señalado que la participación en estos cursos "es fundamental para reducir la brecha digital" y ha valorado "el compromiso" de las alumnas, animando a que esta formación se haga extensiva a otras mujeres del municipio. "Hoy día, estar al tanto de las tecnologías es imprescindible para acceder al mercado laboral y mejorar las oportunidades de empleo", ha subrayado.

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos Perea, ha agradecido la visita, resaltado la importancia de impulsar la formación digital de las mujeres del municipio, ya que estas iniciativas "mejoran las competencias profesionales y fomentan la autonomía económica de las participantes".

El programa Preparadas está impulsado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Tiene como objetivo capacitar en nuevas tecnologías y entornos digitales a mujeres inscritas como demandantes de empleo, prioritariamente desempleadas y residentes en municipios andaluces preferentemente de menos de 30.000 habitantes o en zonas vulnerables de municipios de más de 30.000 habitantes, favoreciendo así su empleabilidad y oportunidades de emprendimiento.