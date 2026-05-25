La Junta inicia actuaciones de emergencia tras las borrascas en vías pecuarias de Chipiona (Cádiz)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Cádiz, Óscar Curtido, junto al alcalde de Chipiona visitando unas de las vías pecuarias. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CHIPIONA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona del término municipal de Chipiona donde se han iniciado actuaciones de emergencia en el marco del Plan Andalucía Actúa destinados a la reparación de los daños ocasionados en vías pecuarias por el paso del tren de borrascas registrado durante los meses de enero y febrero. En esta visita han estado presentes además el alcalde de la localidad, Luis Mario Aparcero, miembros de la corporación municipal y del equipo técnico.

Según ha explicado la Junta en una nota, estas actuaciones en el término municipal de Chipiona contemplan tareas de reparación en la vereda de los Arriates y en la colada de Chapitel. Así, en la primera se actuará en 1.180 metros, donde se mejorará el firme con el refino y perfilado del camino, mientras que en la segunda vía los trabajos abarcarán unos 900 metros, que se corresponden con el tramo de la playa de las 3 Piedras.

Según ha apuntado la Junta, en esta zona, que se encuentra muy deteriorada, se llevará a cabo una recuperación del tramo con aporte de material que permita crear una nueva capa de rodadura.

En la visita, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha subrayado con el alcalde la importancia de estas actuaciones para recuperar la funcionalidad de estas vías tras los daños ocasionados en el periodo de borrascas.

Óscar Curtido ha hecho referencia a unos trabajos "por un importe aproximado de 40.000 euros, que van destinados al necesario arreglo de estas vías pecuarias, unas infraestructuras verdes que vertebran el territorio en este término municipal y en otros de la provincia, que son objeto de este tipo de actuaciones".

Tanto el delegado territorial como el alcalde han remarcado la relevancia de las vías pecuarias para la ciudadanía y los municipios, así como el trabajo del equipo técnico y la colaboración entre la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y la administración local para desarrollar estos trabajos.

La Junta ha recordado que las intervenciones de emergencia que se desarrollan en vías pecuarias del término municipal de Chipiona son algunas de las que se están acometiendo en distintos términos municipales de la provincia de Cádiz, auspiciadas por la Consejería para hacer frente a los efectos de las borrascas en estas infraestructuras, así como en caminos forestales y equipamientos de uso público.