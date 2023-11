La Junta inicia las obras del carril bici de 24 kilómetros que unirá Jerez y La Barca de la Florida (Cádiz)

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido este miércoles al inicio de las obras de terminación del carril ciclopeatonal que unirá Jerez de la Frontera y La Barca de la Florida en un trazado de 24 kilómetros en paralelo a la carretera A-2003, en la provincia de Cádiz.

Para la consejera esta actuación es "la de mayor envergadura e inversión" que el Gobierno andaluz está acometiendo para el desarrollo de la redes ciclistas, contándose para ello con un presupuesto que supera los 5,3 millones de euros, ha indicado la Junta en una nota.

Rocío Díaz ha reivindicado "la necesidad" de construir "vías que van más allá de ampliar la red ciclista" y que sirvan para conectar poblaciones que, de otra manera, serían dependientes del vehículo privado". En su opinión, esta obra cumplirá con el objetivo de promover la movilidad sostenible y supone "cumplir el compromiso adquirido hace tiempo con los vecinos de La Barca", que contarán "con una ruta segura a pie y en bici en paralelo a la carretera A-2003".

"Hay que seguir dando pasos para avanzar en un proyecto necesario y fundamental para la movilidad de Jerez y de su ciudadanía. Es algo fundamental que va a quitar coches de las carreteras y eso beneficia a todos, pero también beneficia a la seguridad vial", ha manifestado la consejera, quien ha considerado "necesario" dar "opciones para que la gente que no quiera coger el coche particular no lo coja y para poder movernos de manera sostenible".

Según la Junta, esta vía ciclista se concibió en 2008, "hace 15 años", e incluso se llegaron a adjudicar las obras pero tras "distintos retrasos" las obras se paralizaron "en 2012 tras actuar en apenas seis kilómetros".

Las obras están cofinanciadas por los fondos europeos Next Generation, tienen un plazo de ejecución previsto de 16 meses y consistirán en la terminación de la vía ciclopeatonal entre Jerez y La Barca entre los puntos kilométricos 2 y 26 de la A-2003. El resultado será un carril de 2,5 metros con arcenes de 1,5 metros, más medio metro para colocar una barrera rígida de hormigón que le separe y proteja de los vehículos.

El proyecto incluye dos pasos superiores en los kilómetros 7 y 10, que mejorarán la permeabilidad y la interconexión de la vía ciclopeatonal con los caminos y senderos ciclistas de la zona, así como una pasarela metálica para salvar el arroyo de la Guareña en el kilómetro 13,5. Por último, en el kilómetro 8 de la A-2003, a la altura del núcleo de Cuartillos, se habilitará un paso inferior de 2,50 metros de altura y 3,00 metros de ancho para la conexión peatonal entre las viviendas a ambos márgenes.

El proyecto se distingue en tres grandes tramos. En el primero, comprendido entre los kilómetros 1,7 y 4, la plataforma se encuentra completamente terminada hasta la capa de rodadura, incluida la barrera New Jersey de hormigón, y los trabajos se ciñen a un tratamiento superficial de la vía ciclopeatonal y su señalización vertical y horizontal. Entre las actuaciones destacadas está el tramo de pasarela sobre la AP-4, que inauguró la Junta de Andalucía a principios de 2020 y donde se procederá a la pintura sobre el tablero existente.

El segundo tramo, de mayor longitud, se extiende desde el kilómetro 4 al 20,4, donde ya se ejecutaron tanto los movimientos de tierras de la plataforma como las obras de drenaje en intervenciones anteriores. Dado el tiempo transcurrido, se harán tareas de desbroce, limpieza y regularización de las explanadas mediante zahorra con un espesor máximo de 40 centímetros. Sobre la zahorra se extenderán las capas de firme, la barrera de hormigón, el recrecido de las cunetas hormigonadas y todos los elementos de balizamiento y señalización.

En este tramo se encuentra la travesía de La Barca de la Florida y el paso sobre el río Guadalete por el Puente Azul. En esta zona no se proyecta ninguna actuación, discurriendo el itinerario por el núcleo urbano.

El último tramo se extiende entre los kilómetros 20,4 y 25,8, estando actualmente toda la infraestructura ejecutada hasta la capa de rodadura. Los trabajos se centran en un tratamiento superficial y la señalización vertical y horizontal, así como la protección de los desniveles existentes mediante barandillas de madera y la rectificación del trazado en la intersección situada en el kilómetro 25, con la construcción del ensanche de la plataforma actual. Por último, se ha proyectado una nueva vía ciclopeatonal en la margen izquierda para conectar con la carretera A-389.