La Junta inicia las obras de iluminación sostenible de la vía ciclopeatonal entre Jerez y Estella

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha iniciado las obras para la iluminación sostenible de dos kilómetros de la vía ciclopeatonal de la A-2003, en su tramo entre Jerez de la Frontera (Cádiz) y Estella del Marqués, con un importe de adjudicación de 130.527 euros entre los puntos kilométricos dos y cuatro de esta carretera.

En una nota, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, ha valorado "esta actuación, necesaria y destacada para la seguridad vial, con la que se atiende a los vecinos de una zona muy transitada". "A esta seguridad contribuirá la instalación de iluminación sostenible, con un menor consumo energético, que aportará más visibilidad a ciclistas y viandantes que transiten por la vía en horario nocturno", ha añadido.

Esta actuación, cuya adjudicataria es la empresa Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, completará el carril bici de 24 kilómetros que inauguró la Junta de Andalucía en mayo entre Jerez y La Barca de la Florida tras una inversión de 5,3 millones de euros, cofinanciado con fondos europeos Next Generation, según ha explicado.

En este sentido, la Junta ha señalado que las obras iniciadas tienen un plazo de ejecución previsto de seis meses y están financiadas con fondos Feder en Andalucía 2021-2027. Estos trabajos consisten en la iluminación sostenible de la vía ciclopeatonal en el margen derecho de la A-2003, donde se colocarán columnas de cuatro metros de altura y luminarias solares entre los puntos kilométricos 2 y 4 de la carretera A-2003. En total, está prevista la colocación de 76 puntos de luz.

Las luminarias cuentan con un sistema de autolimpieza a través del agua de lluvia, permitiendo su correcta evacuación sin ensuciarlas, lo que evitará que se vean afectadas con el paso del tiempo. Además, según ha apuntado la Junta, entre las ventajas de este tipo de iluminación está el contar con un alumbrado no contaminante, unido a unos sistemas que dan la posibilidad de captar y acumular energía de la radiación solar para utilizarla durante la noche, con el fin de iluminar sin contaminar ni emitir CO2, apostando de esta manera por la sostenibilidad.

Finalmente, ha apuntado también que al tratarse de un punto de luz totalmente autónomo, se puede instalar en zonas que no están dotadas de un suministro regular de energía eléctrica, por lo que existirá la posibilidad de iluminar zonas remotas.