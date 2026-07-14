La Junta inicia obras de mejora de firme en la A-2235 en Medina (Cádiz) por valor de 750.000 euros

Mercedes Colombo visitando las obras de la A-2235 en Medina. - JUNTA DE ANDALUCÍA

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, ha visitado la carretera A-2235, donde han comenzado obras de mejora de firme, en el término municipal de Medina Sidonia, con una inversión de 750.000 euros.

Según ha explicado Mercedes Colombo, que ha estado acompañada por la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Carmen Sánchez, y el equipo técnico encargado de estos trabajos, el objeto es garantizar niveles adecuados de seguridad y comodidad para las personas usuarias de esta vía, por lo que se ha planificado un programa de intervenciones destinadas a corregir las patologías del firme presente en determinados tramos de la carretera.

Así, ha aludido a que el compromiso con la ciudadanía de la zona para arreglar esta vía es ya "una realidad, que se puede ver hoy, al comprobar cómo se están haciendo las obras de asfaltado en más de cuatro kilómetros".

Colombo ha señalado que este tipo de trabajos son "vitales" para la seguridad de las carreteras de la provincia de Cádiz, así como que estas tareas contribuyen a mantener el buen estado de la red viaria y al confort de las personas usuarias.

Estas obras contemplan, en concreto, el fresado del firme para restaurar la regularidad superficial, así como la colocación de geomalla destinada a aumentar la capacidad estructural y la reposición del pavimento, según ha explicado en una nota la Junta, que ha recordado que estos trabajos se incluyen en el contrato de mejora integral de la capacidad estructural en la red de carreteras de Andalucía Occidental, en el lote 1 de la provincia de Cádiz, con una dotación económica de 8,92 millones de euros.

La carretera A-2235 es la variante sureste de Medina Sidonia y su trazado conecta las vías A-390 y A-396, con una longitud de 4,18 kilómetros. Pertenece a la red complementaria de Cádiz dentro de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía.

RENOVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN POR 1,44 MILLONES

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha indicado que afrontará la renovación de la señalización de la red de carreteras autonómicas de Andalucía con un presupuesto de 1,44 millones de euros en la provincia de Cádiz.

De este modo, la Consejería de Fomento ha sacado a concurso recientemente el contrato de señalización, balizamiento y sistemas de contención, que tendrá una vigencia de dos años con posibilidad de prórroga y que supone una garantía de seguridad vial. Así, Fomento ha licitado un contrato que, por primera vez, aglutina todos los elementos de seguridad necesarios para la red viaria autonómica.