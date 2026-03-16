Junta invierte 1,7 millones para mejorar las comunicaciones de La Línea (Cádiz) con la obras de la carretera del Zabal

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en una visita a las obras de las carreteras del Zabal junto a responsables del Gobierno andaluz en la provincia y el alcalde de La Línea, Juan Franco. - JUNTA DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, ha destacado el compromiso de la Junta con la mejora de las comunicaciones de La Línea de la Concepción al destinarse de 1,7 millones de euros en las obras de acceso a esta localidad por la carretera A-383 a la altura del polígono El Zabal.

En una nota, la Junta ha apuntado que el Gobierno andaluz está así actuando en una de las vías principales de acceso a la ciudad, que tendrá con un viario "mucho más fluido y seguro" tras las obras.

La delegada ha visitado los trabajos que se vienen llevando a cabo junto al alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, donde ha asegurado que la carretera del Zabal era "una prioridad" para el Gobierno andaluz.

"Hoy podemos ver cómo nuestro compromiso se convierte en realidad con unos trabajos que van a mejorar la vida de los linenses", ha dicho la delegada, quien ha estado acompañada por el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, y la delegada territorial de Economía e Industria, Inmaculada Olivero.

Los trabajos en la carretera están siendo ejecutados por la empresa Construcciones Pérez Jiménez y se desarrollarán entre los kilómetros 4,8 y 7,3, estando cofinanciados con fondos europeos del programa Feder 2021-2027.

La intervención en la carretera del Zabal incluye varias actuaciones. Por un lado, está la ejecución de dos colectores de saneamiento de aguas pluviales en entre los puntos kilométricos 6 y 6,8, para aliviar el funcionamiento de la red y evitar las inundaciones que se producen en la calzada. Además, se instalarán tuberías definidas y los sumideros necesarios, así como una regularización transversal de la calzada con mezcla bituminosa en caliente para el funcionamiento adecuado de la nueva red.

El proyecto también comprende la rehabilitación del firme del tronco en 3,5 kilómetros de la A-383 y se ejecutará una glorieta en la intersección actual que comunica esta carretera con el polígono El Zabal y el camino de Estepona, todo ello para mejorar la seguridad vial y que se adapte a la realidad de una carretera que, a partir de aquí, se transforma en una vía netamente urbana, con múltiples intersecciones con calles, acerados y aparcamientos a los lados, numerosas redes de servicios existentes o pasos de peatones.

Para Mercedes Colombo, se trata de una actuación que "no sólo mejorará la seguridad vial, sino que también a va a permitir ordenar el tráfico en un punto especialmente transitado", adaptando esta vía a la realidad de un tramo que tiene ya un carácter urbano.

"Desde la Junta de Andalucía seguimos trabajando para mejorar las infraestructuras viarias de la provincia, con actuaciones que tienen un impacto directo en la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos", ha concluido la delegada del Gobierno.

Por su parte, el alcalde de La Línea ha señalado que este es "un día muy importante" porque se está en el inicio de una obra "muy demandada por la ciudadanía", que va a servir para dotar de mejores infraestructuras a este polígono industrial, así como "una mayor fluidez en el tráfico y un aspecto muy distinto al actual".

El alcalde ha aludido a que actualmente el Ayuntamiento de La Línea trabaja "codo con codo" con la Junta en la preparación de la obra del desdoble de la carretera del Higuerón y ha anunciado que esta semana finalizará la expropiación de fincas afectadas para articular próximamente la puesta a disposición del suelo afectado por el trazado de la vía.

La carretera A-383 de acceso a La Línea, con origen en la intersección A-7 y final en el municipio linense, tiene una longitud de 7,38 kilómetros y pertenece a la Red Básica de Articulación de la Red de Carreteras de Andalucía, con un tráfico cercano superior a los 4.000 vehículos al día.