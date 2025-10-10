La Junta invierte en la comarca de la Janda en Cádiz casi 850.000 euros en el programa Andalucía Orienta

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Cádiz, Daniel Sánchez Román, ha visitado la unidad de Orientación Profesional Andalucía Orienta de Vejer de la Frontera, que desarrolla como entidad colaboradora el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación de Cádiz, donde ha destacado que en la comarca de la Janda se invierte casi 850.000 euros en el programa Andalucía Orienta.

En este sentido, ha concretado que en la comarca de la Janda la última convocatoria de subvenciones concedió un total de 842.126 euros a tres entidades colaboradoras para el desarrollo del mismo y además del IEDT, también han sido beneficiarias de subvención la Asociación Holística La Espiga y la Mancomunidad de Municipios de la Janda, para el desarrollo de este programa.

La Junta, en una nota, ha señalado que se suman así once unidades de orientación que estarán ubicadas en Conil de la Frontera, Vejer de la Frontera, Barbate, San José del Valle y Medina Sidonia, y que serán atendidas por 22 profesionales, entre ellos, 19 técnicos de orientación y tres técnicos de acompañamiento a la inserción.

Estos técnicos tendrán como objetivo un total de 24.100 horas de atención en estos cinco municipios a las personas desempleadas en general, a los colectivos en riesgo de exclusión social y a las personas con discapacidad. A estos últimos, también se les atenderá en itinerancia por el resto de localidades de la comarca.

Para el delegado de Empleo, es "importante que se garantice la atención en todos los municipios", por lo que el cuadro de recursos para la orientación profesional y la inserción de los desempleados en la comarca se completa con la red propia de oficinas de empleo que tiene el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Alcalá de los Gazules y en Paterna de Rivera.

Daniel Sánchez ha destacado la "gran agilidad" con la que se ha resuelto esta convocatoria, lo que "ha permitido evitar interrupciones en el servicio y garantizar la continuidad de las unidades de orientación". Para facilitar también el inicio y desarrollo de los proyectos, las entidades beneficiarias reciben un anticipo del 50% de la subvención al concederse la ayuda, un segundo pago del 25% cuando el proyecto esté a mitad de ejecución y haya alcanzado al menos el 40% de sus objetivos, y un último 25% tras la justificación final, según ha explicado.

La convocatoria de este año 2025 en la provincia de Cádiz, cuya resolución se publicó el pasado 31 de julio, contempla una inversión total para la provincia de 5.272.134 euros. En esta edición, participan en el programa 22 entidades (siete entidades locales y 15 sin ánimo de lucro) que gestionan las distintas unidades de orientación, sumando 124 profesionales entre orientadores y técnicos de acompañamiento, lo que supone un incremento respecto a convocatorias anteriores.

Finalmente, la Junta ha recordado que el programa Andalucía Orienta está gestionado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y ofrece servicios de asesoramiento, tutoría y acompañamiento a la inserción mediante planes personalizados de actuación. La convocatoria 2025 dará cobertura hasta el 31 de julio de 2026, tras su inicio el pasado 1 de agosto.