La Junta invierte más de 1,4 millones en la reparación y conservación de la fachada del Hospital de San Carlos en Cádiz

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La fachada del Hospital de San Carlos de San Fernando (Cádiz) está siendo objeto de reparación, mantenimiento y conservación, según ha indicado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que ha explicado que ha invertido más de 1.465.000 euros en esta actuación, que se centra también en otros elementos exteriores del edificio, como la escalera de emergencia.

Según ha explicado la Junta en una nota, la obra, que se prevé que finalice en el primer semestre de 2026, en función de la afectación meteorológica en los trabajos, "se enmarca en la mejora del estado de las infraestructuras sanitarias de Andalucía".

"En este caso hablamos de un edificio remodelado a principios de los años 80, que ha sufrido un inevitable envejecimiento y, por tanto, debemos evitar posibles riesgos para la seguridad de usuarios y profesionales", ha explicado la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, que ha comprobado el estado de las actuaciones acompañada por el gerente del centro, José Luis Guijarro, y su equipo.

La actuación incluye la reparación y el sellado de las juntas de los paneles de hormigón armado que conforman las fachadas de planta baja y primera, las cuales, por efecto de la oxidación de las armaduras, acusan un proceso de deterioro continuo.

Asimismo, se están reparando y sustituyendo de dinteles metálicos de las ventanas del edificio principal, los cuales, al estar oxidados, están provocando el desprendimiento de su revestimiento, con el consiguiente riesgo para usuarios y personal del centro, ha explicado la Junta, que ha indicado que tras esta reparación se llevará a cabo el pintado de la fachada.

Las actuaciones que se llevarán a cabo se complearán con el sellado de las carpinterías en sus encuentros con la fachada; sustitución de lamas exteriores de ventilación de la planta técnica existente entre las plantas tercera y cuarta del hospital, así como las de la planta baja y semisótano; sustitución de 33 unidades de carpinterías, principalmente de los huecos de las escaleras, por filtraciones de agua; sustitución de barandillas de las rampas y escaleras de emergencia, degradadas por oxidación; y el pintado de la estructura metálica de las escaleras de emergencia para evitar su deterioro.

Finalmente, Pajares ha agradecido la compresión de usuarios y plantilla de San Carlos por las posibles molestias que esta intervención "tan necesaria para la seguridad y la conservación del propio centro" pudieran producir, al tiempo que ha felicitado al equipo directivo "por su implicación para que el hospital siga mejorando, tanto en su contenido como en su exterior".